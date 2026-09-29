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Salát Gergely sinológus, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa az InfoRádió Aréna című műsorában
Nyitókép: InfoRádió

Salát Gergely az Arénában: Kínában és Amerikában most más a téma, nem érdek a konfrontáció

Infostart / InfoRádió

Az Egyesült Államok és Kína vezetése számára most a békés egymás mellett élés a legelőnyösebb, mert lassan a belpolitikai kérdéseikre kell koncentrálniuk – mondta el az InfoRádió Aréna című műsorában Salát Gergely, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatója és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa.

Kínában nem része a mindennapi diskurzusnak az amerikai viszony – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Salát Gergely sinológus, a PPKE oktatója, a Magyar Külügyi Intézet munkatársa.

„Pontosabban az emberek mindennapi problémái nem az amerikai kapcsolatokhoz fűződnek. Nyilván tud ártani sok kínai cégnek az, hogy éppen felemelik a vámokat vagy embargók vannak, exporttilalmak, importtilalmak, egyebek, de ezek azért korlátozottan érintik a kínai emberek mindennapjait. Itt inkább a vezetés szeretné most stabilizálni a helyzetet” – vázolta.

Ennek oka a szakértő szerint az, hogy nagyon érzékeny időszak jön a kínai politikában: 2027 őszén pártkongresszus következik, ami tisztújítással is jár, új központi bizottságot fognak választani, új politikai bizottságot és új pártfőtitkárt is. Aztán hogy új pártfőtitkár lesz-e vagy régi-új, ez még nincs teljesen „lejátszva” Salát Gergely szerint.

„Ilyenkor felbolydul az egész kínai politikai élet, mindenki fúr mindenkit, hatalmi harcok, korrupciós vádak vannak, biztos, hogy a következő időszakban fogunk látni vasba verve elvitt politikusokat, ahogy eddig is láttunk. Itt

csúnya dolgok fognak történni.

És azt gondolom, hogy ebben a helyzetben a vezetésnek fontos az, hogy ne legyen egy újabb frontja, még egy frontja Amerika felé, otthon is sok csatája lesz Hszi Csin-pingnek és a többi vezetőnek” – húzta alá.

Salát Gergely megítélése szerint Hszi Csin-ping kínai elnöknek kényelmes az a helyzet, hogy tűzszünet van a kereskedelmi háborúban. Időnként találkozgat a Donald Trumppal, idén még kétszer fognak találkozni, ilyenkor nyilván meg fogják hosszabbítani a most csak január 10-ig tartó „tűzszünetet”.

A helyzet szerinte Amerika számára is kényelmes most. Ott a farmereknek fontos, hogy tudjanak Kínába exportálni, és a high-tech cégeknek is fontos lenne, hogy például az Nvidia a legfejlettebb chipjeit eladhassa Kínának. Vannak olyan erők az amerikai gazdaságban és a szavazók között is, amelyek szeretnének jobb Kína-kapcsolatokat, de persze olyanok is, amelyek rosszabbakat.

„De most félidős választások jönnek, aztán jövőre ott is kezdődik a választási kampány, és én azt gondolom, hogy az amerikai politikai elitnek az az érdeke, hogy a Kína-frontot nagyjából biztonságban tudja, és máshova tudjon koncentrálni” – mondta.

A sinológus kiemelte:

a kínaiak alapvetően magukra koncentrálnak, nem is szabad túlértékelni, ahogy megpróbálnak a külvilágnak megfelelni.

„A kínai újságok címlapján vezető hír, hogy Hszi Csin-ping hazajött Amerikából, és ott kedvesen fogadták, de utána az összes többi hír olyasmi, hogy Sanghajban megnyílt a high-tech termékek vására, valahol átadtak négy új gyorsvasútvonalat, egy robotkutya-versenyen az egyik robotkutya megdöntötte a robotkutya 100 méteres síkfutás világrekordját. Ilyen hírek vannak. Aratás, háromfejű bikaborjú. Az egész ország eléggé magába zárkózó” – ecsetelte.

A nyilvánosság sem azt sugallja, hogy Hszi Csin-ping álmatlanul forgolódik, amikor eszébe jut Donald Trump. Sokkal inkább foglalkoztathatja a kínai elnököt a fiatalok munkanélkülisége, az ingatlanválság vagy rengeteg egyéb dolog. Bár a problématérképen rajta van Amerika és a nemzetközi „nyomulás”, de nem az van, hogy Pekingben csak azzal foglalkoznak éjjel-nappal, hogy miként foglalják el a világot – fogalmazott Salát Gergely.

Exterde Tibor teljes interjúját alább megtekintheti, meghallgathatja.

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Salát Gergely az Arénában: Kínában és Amerikában most más a téma, nem érdek a konfrontáció

Salát Gergely az Arénában: Kínában és Amerikában most más a téma, nem érdek a konfrontáció
Az Egyesült Államok és Kína vezetése számára most a békés egymás mellett élés a legelőnyösebb, mert lassan a belpolitikai kérdéseikre kell koncentrálniuk – mondta el az InfoRádió Aréna című műsorában Salát Gergely, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatója és a Magyar Külügyi Intézet munkatársa.
 

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