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Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter azonnali kérdésre válaszol az Országgyûlés rendkívüli ülésén 2026. július 20-án.
Nyitókép: MTI/Purger Tamás

Elbocsátottak egy helyettes államtitkárt, Kátai-Németh Vilmos meg is indokolta

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A szociális és családügyi miniszter azzal indokolta a döntést, hogy megszűnt a menesztett helyettes államtitkár felé a bizalma.

Hamarosan új helyettes államtitkár felel a fogyatékossággal élő emberek egyenlő esélyű hozzáféréséért – írta kedd esti Facebook-bejegyzésében Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter.

„Javaslatomra a miniszterelnök 2026. szeptember 30-i hatállyal felmentette tisztségéből a jelenlegi helyettes államtitkárt, miután megszűnt iránta a vezetői bizalmam. Utódja már ezen a héten megkezdi munkáját a minisztériumban” – indokolta bejegyzésében a tárcavezető a személycserét.

A hvg.hu azt írja, a fogyatékossággal élő emberek egyenlő esélyű hozzáféréséért felelős helyettes államtitkár posztját eddig Galambos Katalin töltötte be. A miniszter nem ment bele a részletekbe, hogy miért rendült meg a belé vetett bizalma.

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Kezdőlap    Belföld    Elbocsátottak egy helyettes államtitkárt, Kátai-Németh Vilmos meg is indokolta

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