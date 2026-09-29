Elbocsátottak egy helyettes államtitkárt, Kátai-Németh Vilmos meg is indokolta

Hamarosan új helyettes államtitkár felel a fogyatékossággal élő emberek egyenlő esélyű hozzáféréséért – írta kedd esti Facebook-bejegyzésében Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter.

„Javaslatomra a miniszterelnök 2026. szeptember 30-i hatállyal felmentette tisztségéből a jelenlegi helyettes államtitkárt, miután megszűnt iránta a vezetői bizalmam. Utódja már ezen a héten megkezdi munkáját a minisztériumban” – indokolta bejegyzésében a tárcavezető a személycserét.

A hvg.hu azt írja, a fogyatékossággal élő emberek egyenlő esélyű hozzáféréséért felelős helyettes államtitkár posztját eddig Galambos Katalin töltötte be. A miniszter nem ment bele a részletekbe, hogy miért rendült meg a belé vetett bizalma.