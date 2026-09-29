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Hankó Balázs, a Fidesz országgyûlési képviselõje, korábbi kulturális és innovációs miniszter (j) a Fidesz- és a KDNP-frakció sajtótájékoztatóján az Országházban 2026. szeptember 28-án. Mellette balról Bóka János, a Fidesz frakcióvezetõje.
Nyitókép: MTI/Kovács Márton

Havasi Bertalan: Hankó Balázs politikai fogoly, mandátumát nem adja vissza

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A Fidesz álláspontja szerint Hankó Balázs politikai fogoly és képviselői mandátumának visszaadása az újkommunista önkény előtti meghátrálást jelentené, így az szóba sem jöhet - közölte Havasi Bertalan, a Fidesz kommunikációs igazgatója.

Havasi Bertalan arról, hogy mi lesz a sorsa a Fidesz országgyűlési képviselője mandátumának, azt közölte: Hankó Balázs politikai fogoly, semmilyen bűncselekményt nem követett el és még a hatóságok sem merik pénzügyi visszaéléssel vádolni.

Rámutatott: Magyarország olyan ország lett, ahol ártatlan országgyűlési képviselőket politikai fogolyként tartanak börtönben.

Éppen ezért mandátumának visszaadása az újkommunista önkény előtti meghátrálást jelentené, így szóba sem jöhet – rögzítette Havasi Bertalan.

A politikust őrizetbe vették és gyanúsítottként kihallgatták a hűtlen kezelés bűncselekménye miatt a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség előtt folyamatban lévő nyomozás eredményeként.

Ezt a főügyészség közölte az MTI-vel.

Hankó Balázs az őrizetbe vétel és a gyanúsítás ellen is panaszt jelentett be.

Az Országgyűlés hétfői rendkívüli ülésén függesztette fel Hankó Balázs korábbi kulturális és innovációs miniszter mentelmi jogát, amelyre hűtlen kezelés gyanúja miatt, a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség előtt folyamatban lévő nyomozás eredményeként tett indítványt Lajtár István legfőbbügyész-helyettes.

Hankó Balázst hétfőn este nyolc óra előtt a Fidesz- és a KDNP-frakció több tagja kísérte ki az Országházból. Az Orbán Viktor Facebook-oldalán közvetített élő videóban a politikus koncepciós eljárásról beszélt. Elmondta: az Országgyűlés elnökétől korábban felszólítást kapott a parlament épületének elhagyására.

A Hír Tv tájékoztatása szerint a korábbi minisztert a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) Huszti úti épületében vették őrizetbe, ahova a politikus este nyolc óra után idézésre ment be.

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A hűtlen kezelés bűncselekménye miatt a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség előtt folyamatban lévő nyomozás eredményeként – mentelmi jogának felfüggesztése után – az ügyészség őrizetbe vette és gyanúsítottként kihallgatta Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselőt, korábbi minisztert.
 

Havasi Bertalan: Hankó Balázs politikai fogoly, mandátumát nem adja vissza

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