ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.32
usd:
311.14
bux:
0
2026. augusztus 20. csütörtök István
24 óra Ukrajna Lengyel buszbaleset Paks
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek augusztus 20-i üzenete
Nyitókép: Facebook/Esztergom-Budapesti Főegyházmegye

Erdő Péter: ez az örökség kötelez arra is, hogy „egyetértésben, békességben” ünnepeljünk

Infostart / MTI

Szent István öröksége konstruktív együttműködésre és békés ünneplésre kötelez - mondta Erdő Péter bíboros, esztergom-budapesti érsek a Szent István ünnepén, csütörtökön közzétett rövid viedóüzenetében.

Szent István király napján azt az örökséget ünnepeljük, amely ma is arra kötelez, hogy megtaláljuk egymással a hangot, és hogy „konstruktívan működjünk együtt mindenben, ami a mienk, és ami bennünket a hazához köt” – fogalmazott a bíboros, hozzátéve, hogy ez az örökség kötelez arra is, hogy „egyetértésben, békességben” ünnepeljünk.

Erdő Péter hangsúlyozta: nagyon fontos, hogy „egymásnak testvérei legyünk ebben a hazában és mindenütt a nagyvilágban”.

A bíboros azt kérte az emberektől, ebben a szellemben imádkozzanak a hazájukért és kérjék Isten áldását és „Szent István közbenjárását egész nemzetünkre, egész népünkre”.

Egész napos hírfolyamunk az augusztus 20-i eseményekről itt érhető el.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Erdő Péter: ez az örökség kötelez arra is, hogy „egyetértésben, békességben” ünnepeljünk

erdő péter

államalapítás

szent istván

augusztus 20

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Állami kitüntetések – itt a lista és az indoklások, elismerték a Vidéki prókátor és Zsurzs Kati munkáját is

Állami kitüntetések – itt a lista és az indoklások, elismerték a Vidéki prókátor és Zsurzs Kati munkáját is
Államalapító Szent István király ünnepe alkalmából állami kitüntetéseket adtak át augusztus 20-án az Országház Kupolacsarnokában.
 

Cserhalmi György átvette kitüntetését – képek

Augusztus 20-i programok: órás bontás, rendezvények, videók – percről percre

Orbán Viktor a Facebookon üzent

Lemaradt a légiparádéról? Fotókon a főbb látványosságok – galéria

Magyar Péter: országot alapítani nem egyetlen döntés

Bóka János: meg kell neveznünk, mi igaz és mi hamis

A tűzoltók néhol elfújták a tűzijáték megtartását

Már másodfokú figyelmeztetéseket is kiadtak zivatarok miatt – itt vannak a térképek

Így lett augusztus 15-iből augusztus 20-i ünnep

Fehéroroszországból kapott üzenetet a köztársasági elnök

VIDEÓ
Magyar takarmányipari fejlesztések külföldön. Inspiráló ipari projektek az Inforádióban-Szuchy Péter
Miért küzd még Milák Kristóf a démonaival? Sós Csaba, Inforádió, Aréna
Milyen megoldásokkal lehet Dunát rekeszteni? Baranya Sándor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.24. hétfő, 18:00
Wagner Péter
az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány vezető elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Súlyos támadás érte Kijevet, Romániában zuhant le egy drón – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Súlyos támadás érte Kijevet, Romániában zuhant le egy drón – Ukrajnai háborús híreink csütörtökön

Oroszország nem sokkal éjfél után drónokkal és ballisztikus rakétákkal támadta Kijevet, egy ötemeletes lakóházat és egy gyerekkórházat is találat ért. 12 ember életét vesztette a csapásokban, 32 megsebesült. A román védelmi minisztérium szerint egy Ukrajnát érő támadás során egy drón zuhant le Romániában, Tulcea megyében, egy lakatlan területen. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború eseményeivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Itt a lista: ők kaptak állami kitüntetést augusztus 20-án 2026-ban

Itt a lista: ők kaptak állami kitüntetést augusztus 20-án 2026-ban

Átadták az augusztus 20-i állami kitüntetéseket a hazai kultúra, a tudomány, az oktatás, a gyógyítás és a közösségépítés legkiválóbb képviselőinek.

BBC
Business Sport Travel Science
At least 13 killed in Kyiv as Ukraine grapples with air defence shortages

At least 13 killed in Kyiv as Ukraine grapples with air defence shortages

Apartment blocks and warehouses were targeted in the "massive attack" on Thursday, officials say.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 20. 12:12
Állami kitüntetések – itt a lista és az indoklások, elismerték a Vidéki prókátor és Zsurzs Kati munkáját is
2026. augusztus 20. 11:59
Menesztés az MKIK tőkealap-kezelőjénél
×
×