Erdő Péter: ez az örökség kötelez arra is, hogy „egyetértésben, békességben” ünnepeljünk

Szent István király napján azt az örökséget ünnepeljük, amely ma is arra kötelez, hogy megtaláljuk egymással a hangot, és hogy „konstruktívan működjünk együtt mindenben, ami a mienk, és ami bennünket a hazához köt” – fogalmazott a bíboros, hozzátéve, hogy ez az örökség kötelez arra is, hogy „egyetértésben, békességben” ünnepeljünk.

Erdő Péter hangsúlyozta: nagyon fontos, hogy „egymásnak testvérei legyünk ebben a hazában és mindenütt a nagyvilágban”.

A bíboros azt kérte az emberektől, ebben a szellemben imádkozzanak a hazájukért és kérjék Isten áldását és „Szent István közbenjárását egész nemzetünkre, egész népünkre”.

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