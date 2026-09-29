Sinka István: a fuvarozók ígéretet kaptak a kormánytól, a Lázár-táblákról is volt szó

Jelen pillanatban még nem veszünk részt a benzinkutasok demonstrációjában – mondta Sinka István, a Magyar Független Fuvarozók Egyesületének főtitkára az InfoRádióban, hozzátéve: ez az akció is mutatja, hogy hatalmas problémák vannak a gazdaságban, és a kkv-szektor minden része érintettnek látszik.

Minket, fuvarozókat per pillanat legjobban a magas költségszint érint: nagyon magas az útdíj, és az üzemanyag ára is

– fogalmazott. „Adtunk be egy indítványt a közlekedési minisztériumnak, a gazdasági minisztériumnak és a Pénzügyminisztériumnak, amivel szeretnénk azt kérni, hogy a jövedéki adót, a 128 forintot térítsék vissza, illetve engedjenek el az útdíjból 10 százalékot úgy, hogy visszatérítik. Az év végéig szeretnénk ezt a támogatást azért, hogy a kkv-szektor fuvarozói egy kis lélegzethez jussanak, mert annyira tőkehiányosak és annyira le vannak terhelve a költségektől, hogy az elfogyott források miatt már most a működési képességüket veszélyezteti ez a magas költségszint” – mondta Sinka István.

Hozzátette: mind a három miniszterrel folytattak egyeztetést a Közlekedési Minisztériumban, tehát ott volt Kapitány István, Kármán András és Vitézy Dávid is, és

olyan ígéreteket kaptak, amik szerint a jövedéki adóról és az új visszatérítésről a jövő szerdai kormányülésen fognak tárgyalni, és ott fog döntés születni,

konkrét megoldási javaslatokkal fog visszajönni a kormány a következő tárgyalásokra.

„Illetve a közlekedési minisztériumtól kaptunk olyan ígéretet is, ami szerint igyekeznek javítani a magyar fuvarozók helyzetén. Felülvizsgálták a korábban Lázár-táblák néven elhíresült korlátozásokat, és próbálják úgy ezeket visszavonni, hogy a magyar fuvarozók ne kényszerüljenek kerülőutakra, illetve hosszabb utak bejárására, ezzel is csökkentve a költségeket” – fogalmazott, utalva részben azokra a táblákra, amellyekkel a nehézteher-gépjárműveket (kamionokat) kitiltották az alsóbbrendű vidéki főutakról.

Elmondása szerint a közlekedési minisztérium olyan ígéretet is tett, hogy igyekszik ellenőrzésekkel javítani a tisztességes fuvarozók működését, és azokat a cégeket, fuvarozókat kivonni, akik esetleg manipulálják az útdíjakat és ezzel tisztességtelen versenyelőnyhöz jutnak.

A fuvarozók képviselője azt is elmondta, hogy most még nem demonstrálnak, de kilátásba helyezték egy tiltakozás lehetőségét.

„A terveink megvannak, itt lapulnak a fiókban. A 24. órán is túl vagyunk már, nincs idő arra, hogy hetek vagy hónapok alatt szülessen bármilyen döntés. Nekünk konkrét eredmények kellenek, ellenkező esetben élni fogunk azzal a lehetőségünkkel, hogy mint érdekvédelmi szervezet, törvényes kereteken belül nyomást gyakoroljunk a kormányra. Tehát per pillanat nem tüntetünk együtt a Független Benzinkutak Szövetségével, de készek vagyunk rá, ha a követeléseink nem teljesülnek, vagy nem eléggé teljesülnek” – mondta Sinka István, a Magyar Független Fuvarozók Egyesületének főtitkára az InfoRádióban.

A cikk alapjául szolgáló interjút Rozgonyi Ádám készítette.