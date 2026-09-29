Hamarosan szabadlábra kerül Őrsi Gergely, Láng Zsolt és Molnár Zsolt is

A bíróság a terheltek letartóztatásának megszüntetésével egyidejűleg elrendelte a bűnügyi felügyeletüket, és előírta a nyomkövető alkalmazását. A törvényszék jelezte, hogy a védők enyhébb kényszerintézkedés elrendelésére, illetve annak mellőzésére tettek indítványt.

Az ügyészség indítványozta a letartóztatás megszüntetését, valamint azzal egyidejűleg a bűnügyi felügyelet elrendelését, nyomkövető eszköz alkalmazásával. A bíróság ezt az indítványt megalapozottnak találta.

Az „elérhetetlenné válás, a bizonyítási eljárás befolyásolásának, valamint a bűnismétlésnek a veszélye továbbra is fennáll”,

ugyanakkor mind az ügyészi, mind pedig a védőindítványokkal egyetértve a bíróság akként foglalt állást, hogy a továbbiakban már nem szükséges a legszigorúbb kényszerintézkedés, hanem elegendő az eljárási célok biztosítására a bűnügyi felügyelet is a nyomkövető eszköz alkalmazásával. E körben pedig figyelemmel volt a terheltek kedvező személyi körülményeire, az eddig már letartóztatásban töltött időre, valamint a nyomozás előrehaladására is – mondta Bozó Gergő, a Fővárosi Törvényszék szóvivője az InfoRádióban, de neveket nem kívánt mondani, csak annyit, hogy mind a nyolc gyanúsítottról szó van.

Lapinformációk szerint a gyanúsítottak között volt Őrsi Gergely II. kerületi polgármester, Láng Zsolt korábbi II. kerületi fideszes polgármester, Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselő, valamint Szkaliczki Tünde és Matisz Károly momentumos politikusok is. Hamarosan mindannyian hazamehetnek, de nyomkövetőt kell viselnie az ország egyik legnagyobb közétkeztetési cégének, a Hungast-csoport tulajdonosának és a cégcsoport vezetőjének is.

Bozó Gergely elmondta az InfoRádióban:

a bíróság végzése nem végleges. Tehát jelenleg a korábbi döntés a hatályos, ami szerint ők október elejéig letartóztatásban vannak,

és amint a bíróság végzése véglegessé válik, akkor kerülhet sor a letartóztatásuk megszüntetésére, illetve rögtön foganatba veszik a bűnügyi felügyeletüket, ami ingatlanra korlátozott – fogalmazott.