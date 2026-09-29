Beidézték Kósa Lajos és Bánki Erik fideszes képviselőket csütörtökre

Ahogy Csőszi Attila elnök fogalmazott, a vizsgálóbizottság két olyan politikust idézett be, „akiknek fontos szerepük volt abban az időszakban, amikor az MNB alapítványa körül számos megválaszolatlan kérdés merült fel”.

Bánki Erik volt az, aki 2016-ban benyújtotta az MNB-törvény módosítását, Kósa Lajos pedig akkori Fidesz-frakcióvezetőként arról beszélt, hogy az alapítványokba került pénz elvesztette közpénz jellegét

– idézte fel a politikus.

„Most eljött az idő, hogy válaszoljanak a kérdéseinkre” – mondta Csőszi Attila, jelezve, hogy csütörtökön reményeik szerint döntés születik majd a következő meghallgatandó személyekről, illetve az adatbekérések következő köréről is.

Mint mondta, lépésről lépésre akarnak végigmenni azon, hogyan születtek a döntések, ki tudott róluk és kit terhel politikai felelősség. „Mi pedig addig fogunk vizsgálódni, amíg ki nem derül, mi történt az MNB alapítványai körül” – fogalmazott az elnök.

A bizottság szeptember 10-én 4 igen, 0 nem szavazat és 2 tartózkodás mellett döntött a két volt kormánypárti politikus meghallgatásáról.