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Nyitókép: BKK

Új funkcióval frissült a BudapestGO, ennek sokan fognak örülni

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A BKK új funkcióval frissítette a BudapestGO-t. Metrós útvonal tervezésekor az alkalmazás megmutatja, hogy pontosan melyik kocsit érdemes választani ahhoz, hogy az utas a célállomáson a lehető leggyorsabban elérje a kijáratot, vagy egyszerűbben szállhasson át egy másik metróvonalra.

Az újítás különösen azoknál az utazásoknál lehet hasznos, ahol az utasnak kevés ideje van az átszállásra, vagy kevésbé ismeri az adott metróállomást. A funkció ugyanakkor a rendszeresen ugyanazon az útvonalon közlekedőknek is segíthet abban, hogy néhány felesleges perc vagy kerülő helyett közvetlenebbül jussanak el a kijárathoz.

Az új funkció automatikusan, külön beállítás nélkül működik, azaz ha a BudapestGO által ajánlott útvonal metrós utazást tartalmaz, az alkalmazás jelzi, hogy melyik kocsiba érdemes felszállni a gyorsabb kijutáshoz vagy a metróvonalak közötti gyorsabb átszálláshoz.

Az alkalmazás azt is figyelembe veszi, ha valaki akadálymentes útvonalat tervez. Ebben az esetben a lifttel rendelkező kijárathoz legközelebb eső kocsit ajánlja, és eleve csak olyan útvonalat tervez, amely akadálymentesen használható – olvasható a bkk.hu portálon.

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