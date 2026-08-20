Megdőlt a fővárosi melegrekord, hajszálon múlt az új országos rekord

Megdőlt a fővárosi melegrekord csütörtök délután az előzetes adatok szerint: Újpesten 37,5 Celsius-fokot mértek. A nyugatra, északnyugatra hullámzó front előoldalán meglehetősen meleg légtömeg áramlott az ország fölé csütörtökön, olyannyira, hogy Kübekházán 39,5 fokot regisztrált a mérőállomás, ami megegyezik az 1992-ben Esztergomban és a 2000-ben Kecskeméten ezen a napon mért értékkel, így beállt a napi országos melegrekord.

A budapesti viszont meg is dőlt: Újpesten 37,5 fokig emelkedett a hőmérséklet, ami egy tized fokkal több, mint a 2000-ben regisztrált korábbi csúcs – közölte a HungaroMet Zrt. a Facebook-oldalán.