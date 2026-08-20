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Embraer KC-390 Millennium szállító repülõgép és kettõ L-39NG (Skyfox) kiképzõ repülõgép az államalapítás és Szent István király ünnepén rendezett légiparádén Budapesten 2026. augusztus 20-án.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Lemaradt a légiparádéról? Fotókon a főbb látványosságok – galéria

Infostart / MTI

Az augusztus 20-i állami ünnep alkalmából rendezett légiparádén a Magyar Honvédség valamennyi géptípusa részt vett: a Duna budapesti szakasza felett megjelentek a Gripen vadászgépek, a kiképzőgépek, a szállítógépek, továbbá Airbus H145M könnyű és H225M közepes szállítóhelikopterek is.

A látványos eseményt a Magyar Honvédség vitéz Szentgyörgyi Dezső 101. Repülődandár három JAS-39 Gripen vadászrepülőgépből álló köteléke nyitotta meg. A Gripen-kötelék után két L-39NG (Skyfox) kiképző repülőgép érkezett, majd egy Dassault Falcon 7X szállító repülőgép repült el a látogatók szeme előtt. Ezután az Airbus A319 szállító repülőgép, majd a frissen hadrendbe állított Embraer KC-390 Millennium szállító repülőgép érkezett.

Utánuk a MH Kiss József 86. Helikopterdandár Airbus AS350-B gyakorló helikoptere következett összesen öt Zlin Z143LSi és 242L típusú kiképző repülőgéppel kötelékben, a két raj ék alakzatban repült a Duna fölött. A vegyes köteléket hat darab Airbus H145M könnyű helikopterből álló kötelék követte, majd három Airbus H225M közepes többcélú szállító helikopter repült el az ünneplők előtt.

A kötelék elvonulása után a H145M könnyű helikopter tartott bemutatót, látványos manőverekkel mutatva be a típus sokoldalúságát és képességeit. Következett egy, a KC390 szállító repülőgépből és két L39NG kiképző repülőgépből álló kötelék, majd a H225M szállító helikopter tartott bemutatót a képességeiről.

A honvédségi eszközök felvonulásán ezt követően a három JAS-39 Gripen vadászrepülőgép piros, fehér, zöld füsttel repült át a Parlament előtti Duna-szakasz felett, a bemutatót a nemzeti színű lobogóval egy H225M szállító helikopter zárta.

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Kezdőlap    Belföld    Lemaradt a légiparádéról? Fotókon a főbb látványosságok – galéria

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