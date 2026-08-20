Zivatarokat várnak az ország területére – térképen is mutatjuk, mi lehet a tűzijátékok idején

A HungaroMet veszélyjelző oldalán csütörtök este hatkor néhány északnyugati vármegyére volt érvényben elsőfokú riasztás, ami azt jelenti, hogy ott néhány órán belül zivatar alakulhat ki. Ezt a térképet még érdemes online megnézniük a társaság honlapján majd indulás előtt azoknak, akik estére szabadtéri programot terveznek, a riasztásokat ugyanis gyakran frissíti a meteorológiai szolgálat.

A 18 órai helyzet:

Az Időkép helyzetképe szerint este hatkor a nyugati országrész a Balatontól észak-keletre felhős, az ország többi részén lényegében zavartalan a napsütés. Pozsony és Bécsújhely térségét azonban épp elérte egy-egy kiadós esőt hozó zivatar. Magyarországon az esti, késő esti órákban fordulhat elő egy-egy zápor, zivatar.

A HungaroMet napi előrejelzése alapján erre csak néhány helyen mutatkozik jelenleg esély, másodfokú figyelmeztetést mindössze egy vármegyére tartanak fenn, elsőfokút is csak 9 további vármegyére, vagyis az ország felén alig van esély csapadékra csütörtökön.

Kitart viszont a kánikula: beállt csütörtökön az országos melegrekord, a fővárosban meg is dőlt, és a napi középhőmérsékletek is magasak lesznek még holnap is. Az Időkép szerint például Budapesten este kilenckor még 31 Celsius-fok várható, de például Pécs és Szeged is 30 fokkal szerepel az előrejelzésben ugyanekkorra.