Baka András: talpra, Magyarország!

Baka András hangsúlyozta: kiemelkedően fontos az önkormányzati rendszer stabilitása a közelgő alkotmányozási folyamat során, hiszen „alkotmányozni csak szilárd alapokra építkezve lehet”.

Az államfő a jelenlegi kormányváltást az 1990-es rendszerváltáshoz hasonlította abban a tekintetben, hogy most is felfokozott várakozás, aggodalom és türelmetlenség jellemzi a közhangulatot. Ez tipikus a nagy változások idején – mondta.

A feladat ma is ugyanaz, mint 1990-ben: talpra kell állítani Magyarországot – jelentette ki Baka András.

A köztársasági elnök kifejezte abbéli reményét, hogy a megbeszélésen kialakított álláspontokat a kormányzattal folytatott későbbi tárgyalásokon is tudják majd képviselni, és a közösség érdekeinek kiszolgálása politika nélkül, vagy a politikai nézetkülönbségek háttérbe szorításával is lehetséges lesz majd.