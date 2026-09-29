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Baka András köztársasági elnök (j3) az országos önkormányzati érdekszövetségek vezetõivel folytatott egyeztetésén a Gödöllõi Királyi Kastélyban 2026. szeptember 29-én.
Nyitókép: MTI/Illyés Tibor

Baka András: talpra, Magyarország!

Infostart / MTI

Magyarország talpra állítását jelölte meg legfontosabb feladatként a köztársasági elnök az országos önkormányzati érdekszövetségek vezetőivel folytatott egyeztetésen elmondott köszöntőjében Gödöllőn.

Baka András hangsúlyozta: kiemelkedően fontos az önkormányzati rendszer stabilitása a közelgő alkotmányozási folyamat során, hiszen „alkotmányozni csak szilárd alapokra építkezve lehet”.

Az államfő a jelenlegi kormányváltást az 1990-es rendszerváltáshoz hasonlította abban a tekintetben, hogy most is felfokozott várakozás, aggodalom és türelmetlenség jellemzi a közhangulatot. Ez tipikus a nagy változások idején – mondta.

A feladat ma is ugyanaz, mint 1990-ben: talpra kell állítani Magyarországot – jelentette ki Baka András.

A köztársasági elnök kifejezte abbéli reményét, hogy a megbeszélésen kialakított álláspontokat a kormányzattal folytatott későbbi tárgyalásokon is tudják majd képviselni, és a közösség érdekeinek kiszolgálása politika nélkül, vagy a politikai nézetkülönbségek háttérbe szorításával is lehetséges lesz majd.

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