Magyar Péterrel megy szembe a Mentelmi Bizottság tiszás elnöke

Az Országgyűlés Mentelmi Bizottságának tiszás elnöke ezzel mást mond, mint amit Magyar Péter szeretne. A kormányfő ugyanis néhány napja maga jelentette be, hogy kezdeményezi az országgyűlési képviselők mentelmi jogának teljes eltörlését a közvádra üldözendő bűncselekmények esetén.

A miniszterelnök azután kezdeményezte, hogy a közvádra üldözendő bűncselekmények esetében töröljék el a képviselők mentelmi jogát, hogy a Legfőbb Ügyészség egyszerre kérte ki az ő mentelmi jogát, valamint Hankó Balázsét és Seszták Miklósét – számolt be róla a telex.hu.

Sasi-Nagy Edit azt mondta, hogy a frakció előtt már bent van a javaslat, elkezdődött a gondolkodás róla, de nem tárgyalták még meg részleteiben.

„Felmerültek egyébként pró és kontra érvek, én magam is azt gondolom, hogy van létjogosultsága a javaslatnak, viszont a jelen intézményi keretek között nem biztos, hogy szerencsés most ennek a bevezetése” – fogalmazott.

Az elnök attól tart, hogy eltörlés esetén az egészet az országgyűlési képviselők ellen használnák fel koholt ügyekben.

„Teszem azt, hogy benyújtunk egy törvényjavaslatot a nyomozó hatóságok átszervezésével kapcsolatban, ami nem tetszik bizonyos szervezeteknek, majd kiiktatnak tíz tiszás képviselőt és máris nem tudjuk megszavazni” – mondta.