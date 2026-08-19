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Nyitókép: Facebook/Magyar Péter

Magyar Péter bejelentette, mikor indulhat újra a paksi atomerőmű – helyszíni videó

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A friss jelentések szerint -132, -134 centméter körül lesz a Duna vízszintjének mélypontja Paksnál, ez magasabb, mint a korábban várt. A miniszterelnök Paksról jelentkezett be és közölte: biztossá vált, hogy nem kell leállítani a még működő két turbinát, és már megvan a menetrend az atomerőmű újraindítására. Videón látható a fenékküszöb építése is.

Mint az Magyar Péter paksi bejelentkezéséből kiderült, a Duna vizének felduzzasztására megtervezett fenékküszöb már a vízben épül. Az elmúlt két napban jócskán előrehaladtak a munkával a honvédek, a vízügyesek, az ipari búvárok, mérnökök és más szakemberek.

A kormányfő azzal harangozta be a beszámolót, hogy örömhírt fog bejelenteni, ezt meg is tette: már biztosan kijelenthető, hogy nem kell lekapcsolni egyik üzemelő turbinát sem a paksi atomerőműben, mert sikerül a lekapcsolási szint felett tartani a Duna vízszintjét.

„Még nagyobb jó hír, hogy a 15 centis visszaduzzasztást már elérő építménynek köszönhetően – és a hidegvizes csatornában is több mint 5 centit emelkedett már a vízszint –,

legkésőbb vasárnap éjféltől elkezdhetik ütemezetten visszakapcsolni a leállított turbinákat. Jövő héten csütörtök-péntek magasságára ismét teljes kapacitással üzemelhet a paksi atomerőmű,

ismét 2000 MWh-ot fog termelni” – mondta, megjegyezve, hogy egy hete történt a kormánydöntés a fenékküszöb kialakításáról, és most már mindkét oldalon ütemesen, a vízben épül a létesítmény.

Forrás: Facebook/Magyar Péter
Forrás: Facebook/Magyar Péter

Még hátravan két hét a fenékküszöb építéséből, eredetileg három hét volt a terv, de most úgy tűnik, hamarabb készen lesz.

Az erőmű oldalán már 90 méter hosszan nyúlik be a Dunába a fenékküszöb. A középvízi szintet hosszú idő volt áthidalni, 4-5 méter mélységű itt a Duna. A munka lassan halad az elején, de ezután felgyorsul. Ez egy havária-kezelés, a végleges kiépítés során ezt vissza kell bontani – derült ki a szakemberek elmondásából.

Körülbelül 15 000 tonna kő van már beépítve a fenékküszöb két ágán,

5200 tonna kő érkezett be a helyszínre csak szerdán, ezeket deponálják, az ünnepek alatt folyamatosan használják fel.

Elhangzott: már most is látványosan gyorsabb a víz áramlása a területen, ehhez hozzájárulnak a vízbe merített bárkák is. Újabb hajók érkeztek a fenékküszöb építéséhez: a parthoz a folyó irányára merőlegesen álló 40 méteres bárkát megtoldották egy 80 méteressel, arra 90 fokban, a parttal párhuzamosan csatlakozik majd még kettő, onnan fogják beönteni a köveket a teherautók a mederbe.

Forrás: Facebook/Magyar Péter
A fenékküszöb paksi oldalán már jól látszik, hogy 15 centi különbség van a küszöb két oldalán mérhető vízszint között. (Forrás: Facebook/Magyar Péter)

A fenékküszöb építésének eredetileg becsült 6 milliárd 200 millió forint volt, de a kő- és más felajánlások miatt a végleges bekerülési költség alacsonyabb lesz. Eddig 326 vállalat, magánszemély ajánlott fel követ, szállítást és más segítséget – derült ki a bejáráson.

A szemközti oldalon, Dunaszentbenedeken a vízügy és honvédség közös erővel még este is dolgozott a fenékküszöb ottani ágának építésén.

Honvédség Airbus H225-ös helikopterei hordták a betonkockákat, ipari búvárok szedték le róluk a köteleket, amikkel szállították őket. A bejárás hajós részén Magyar Péter megmutatta, hol merültek a vízbe a honvédség Airbus H225-ös helikopterei által odahordott és a vízbe eresztett betonkockák, amelyekről ipari búvárok szedték le a köteleket.

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Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter bejelentette, mikor indulhat újra a paksi atomerőmű – helyszíni videó

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