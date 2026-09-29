Ha az autót szervizbe tudjuk vinni, a szívünkre is tudunk vigyázni – orvosi üzenet a világnapon

Mire hívná fel a figyelmet így a szív világnapján, hogyan vigyázzunk a szívünkre?

Jó hír, hogy a rendszerváltozás óta Magyarországon a születéskor várható élettartam körülbelül 5-6 évvel nőtt, ebből legalább három évről a kardiológia tehet. Mind a szívelégtelenségnek, mind a koszorúér-betegségeknek a szívinfarktus az egyik legdrámaibb előfordulási formája, és tulajdonképpen ennek az ellátásában fejlődött akkorát fejlődött az orvostudomány, hogy a nap 24 órájában, a hét minden napján elérhető infarktusellátással komolyan hozzá lehet járulni az előrelépéshez. Ami a megelőzést illeti, a szívünk napjának az a fő üzenete, hogy a szűrésekre, illetve bizonyos alapdolgokra ha odafigyelünk, megteszünk sok mindent, hogy elkerüljük adott esetben az infarktust.

A mozgásnak mi a jelentősége?

A mozgás fontosságát nem lehet elégszer aláhúzni. És mozgás alatt bármit érthetünk. Ha naponta 3000 lépésnél többet teszünk, már akkor igazoltan teszünk valamit az egészségünkért.

Táplálkozás?

Komplex dolog... nagyjából tudjuk azt, hogy mire kell odafigyelni, tehát lehetőleg zsírban szegény, minél kevésbé feldolgozott élelmiszereket kell fogyasztani, több zöldséget, kevesebb alkoholt, kevesebb szénhidrátot, illetve a szénhidrátoknak is a megfelelő formáit. Erre nyilván számtalan dietetikai javaslat létezik, amelyek szintén nagyon fontos, hogy beépüljenek.

Stressz?

Nagyon nehéz kérdés. Tudjuk, hogy az életünk stressz szintje nyilvánvalóan növekedett az elmúlt évszázadokban, nagyon gyakran nem elkerülhető vagy nagyon nehezen. Viszont a stresszkezelés megtanulható. Vannak olyan, nyilván pszichológiai megoldások, illetve lehetnek olyan saját megoldásaink, amelyekkel ezzel tudunk valamit kezdeni, de az fontos, hogy kezdjünk vele valamit, mert a stressz szintén hozzájárul ahhoz, hogy a szívbetegségeink vagy súlyosbodjanak, vagy adott esetben bekövetkezzenek.

Üzen a testünk?

Ismernünk kell a számainkat, ez a szívgyógyász szakma fő üzenete. Mit értünk ez alatt? Tudjuk a vérnyomásunkat, tudjuk a vércukorszintünket, tudjuk a koleszterinszintünket és tudjuk a testsúlyunkat. Nagyjából ez a négy szám, ha ezeket ismerjük, és ha ezekre koncentrálva ezek be vannak állítva, akkor már nagyon sokat tettünk az egészségünkért. Tudjuk, hogy a vérnyomás is egy „csöndes gyilkos” – mondjuk nem annyira csöndes, mert azért van a betegeknek egy része, az érzi azt, hogyha magas a vérnyomása. De ha ilyen problémánk van, mindenképpen kezeljük, életmódváltással, és ha kell, hosszú távon sikeres hatású gyógyszerrel, amely hat a vércukor- és a koleszterinszintre is. Magyarországon tudjuk, hogy a lakosság 30-40 év feletti részének majdnem kétharmada vagy elhízott, vagy túlsúlyos, de van, amit megtehetünk ez ellen. Picit olyan ez, mint amikor a kocsinkban halljuk azt, hogy valami kattog, de nem megyünk el a szervizbe, mert biztos nincs baj. De gondoljunk magunkra úgy legalább, mint az autónkra! Hát nem vagyunk értékesebbek nála?

A cikk Rozgonyi Ádám interjúja alapján készült.