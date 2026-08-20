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A Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály által közreadott képen Orbán Viktor miniszterelnök nyilatkozik az EU-tagországok állam-, illetve kormányfõinek csúcstalálkozójáról távozva Brüsszelben 2026. március 20-án.
Nyitókép: MTI/Miniszterelnöki Kommunikációs Fõosztály/Kaiser Ákos

Orbán Viktor a Facebookon üzent

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Az államalapítás augusztus 20-i ünnepe kapcsán egy dalt osztott meg a volt kormányfő, a Fidesz elnöke.

Orbán Viktor sajátos ünnepi bejegyzéssel jelentkezett a Facebookon, ahol nagyjából a Tusványoson elmondott beszéde óta nem jelent meg poszt (a beszéd után két napig még jelentek meg bejegyzések a fesztivállal kapcsolatban). A rendezvényen egyébként a volt kormányfő Magyar Péter miniszterelnök és tárcavezetőinek munkáját „Facebook-kormányzásnak” nevezte.

„A falak megőrzik azoknak a hangját, akik előttünk éltek, és továbbadják azoknak, akik utánunk érkeznek” – ezzel az idézettel kezdődik a videó, amely a Kiss Kata zenekar Megmaradni magyarnak című dalához készült, amely augusztus 20-án debütált. A videóklip mellé a Fidesz elnöke azt írta: „Voltunk, vagyunk, leszünk. Boldog születésnapot, Magyarország!”

A Kiss Kata zenekar 2009-ben alakult azzal a céllal, hogy a rock és pop zenével házasított, a népdalok gyökereiből táplálkozó dalok által felébressze a fiatalokban a hazaszeretet fontosságát. Mint írják, a zenekar „MAGYARBÓL JELES” nemzeti identitástudatot erősítő kiadványa 2017-ben jött létre, és több tízezer példányban van jelen és vált oktatási segédanyaggá a magyarországi és határon túli óvodákban és általános iskolákban egyaránt.

Középkori templomok, kárpátaljai gyerekek és a háború idején átélt meghatározó élmények ihlették a Kiss Kata Zenekar új videóklipjét. A Megmaradni magyarnak című, augusztus 20-án debütáló kisfilm Szabolcs-Szatmár-Bereg és Kárpátalja évszázados szakrális örökségén keresztül szól hitről, identitásról és összetartozásról. Kiss Kata szerint ezek a templomok olyan helyek, amelyeknek ma is közösség- és lélekmegtartó erejük van – írta az Origo.

Orbán Viktort legutóbb egy szerb trombitafesztiválon, majd az adriai Opatijában látták a sajtóba eljutott képek tanúsága szerint.

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