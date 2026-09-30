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Nyitókép: Konoplytska, Getty Images

Hol a legolcsóbb az új lakás Magyarországon? Megjöttek a friss adatok

Infostart / MTI

Jelenleg országosan 10,7 ezer eladó új építésű lakás és ház hirdetéséből válogathatnak a vevők, ami az elmúlt 5 év legmagasabb értéke – közölte kínálati adatain alapuló friss elemzésében az ingatlan.com.

Egyúttal jelezték, hogy lassul a drágulás üteme az új építésű lakások piacának olcsóbb szegmensében: az új építésű lakások legolcsóbb 10 százaléka országosan legfeljebb 59 millió forintba kerül, ez 1 millió forinttal haladja meg az egy évvel korábbi értéket. Budapesten 71 millió, a megyeszékhelyeken és megyei jogú városokban 48 millió, a községekben pedig 41 millió forintért lehet megvenni a kínálat legolcsóbb tizedébe tartozó új építésű ingatlanait.

Az ingatlanhirdetési portál közleménye szerint

Zalaegerszegen a legolcsóbbak az új lakások: 34 millió forint alatt található a kínálat legolcsóbb 10 százaléka. Győrben 46 millió, Veszprémben és Szombathelyen 47 millió forint ugyanez.

Az új házaknál Nyíregyháza áll az élen 69 millió forinttal, Kecskeméten 77 millió, Székesfehérváron pedig 87 millió forint alatt található a kínálat legolcsóbb tizede.

Budapesten a XIX. kerületben a legalacsonyabb a belépőár, ez 50 millió forint, a X. és a XVIII. kerületben már 62 millió, a VIII. kerületben 64 millió forint.

A közlemény idézte Balogh Lászlót, az ingatlan.com vezető gazdasági szakértőjét, aki elmondta az új építésű ingatlanok piaci versenyképességét egyre inkább a megfizethetőségük határozza meg.

Az elemző úgy vélte az új lakások vevőinél és eladóinál egyre inkább előtérbe kerül az év végén lejáró 5 százalékos kedvezményes lakásáfa sorsa, de a jelenlegi árszintek mellett nem tűnik reális opciónak az áfakulcs 27 százalékra történő emelése. Ezért a szakértő szerint arra lehet számítani, hogy az új építésű lakóingatlanok vásárlóinak 2026 után is megmaradhat a kedvezményes áfakulcs.

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Kezdőlap    Gazdaság    Hol a legolcsóbb az új lakás Magyarországon? Megjöttek a friss adatok

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