Tiltakozik az ügyészeket fenyegető politikusi nyilatkozatok miatt a Legfőbb Ügyészség

A közlemény szerint az elmúlt hetekben az ügyészség a közéleti érdeklődés középpontjába került, ebben a helyzetben pedig számos nyilatkozat látott napvilágot az ügyészségről és az ügyészséget érintő kérdésekről.

„Magyarország Alaptörvényének 29. cikke rögzíti, hogy az ügyészség nem önálló hatalmi ág, de önálló és független alkotmányos szervezet, az igazságszolgáltatás közreműködője. Nincs alárendelve egyetlen más szervnek, így a törvényhozó és a végrehajtó hatalomnak sem hívta fel a figyelmet a Legfőbb Ügyészség.

Az ügyészség leszögezte: ezen alkotmányos korlátok tiszteletben tartása minden politikus kötelessége.

Mint írták, a kommunikációs térben az ügyészség eszközei korlátozottak, a látványos, érzelmekre ható és azokat szító politikusi megnyilvánulásokkal szemben a szakmai érvek jóval nehezebben tudnak érvényesülni.

Az ügyészség szerepéből adódóan kommunikációnk is visszafogottabb, tényeken kell, hogy alapuljon, szemben a politikusok ilyen határokat nem ismerő megnyilvánulásaival. „Van azonban egy határvonal, amit meggyőződésünk szerint a politikusok sem léphetnek át, az elmúlt napokban a politikai szintér különböző részeiről érkező vélemények azonban ezt többször is, már-már rutinszerűen megtették” – áll a közleményben.

A Legfőbb Ügyészség közölte, hogy a leghatározottabban visszautasítják az ügyészi szervezetet és annak bármely munkatársát fenyegető, támadó megjegyzéseket és minősítéseket – érkezzenek azok bármely politikus részéről is.