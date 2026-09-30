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Az M0-s elválasztó falán táncikáló gyalogos.
Nyitókép: YouTube/BpiAutósok képernyőkép

Ilyen nincs: az M0-ás középső elválasztó falán táncolt egy gyalogos – videó

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Szerencse, hogy egy arra járó autósnak sikerült videón is rögzíteni, ahogy a fiatal férfi a zajvédőfal tetején járkál oda-vissza. Végül a rendőrség szedte le onnan.

Egy férfi sétálgatott, táncikált az M0-s autóút középső zajvédő falának tetején vasárnap este – számolt be róla a BpiAutósok közösségi oldala.

A portál egyik olvasója le is videózta, ahogy az alak vidáman sétál a több méter magas fal tetején, mellette pedig mindkét oldalon nagy sebességgel halad az autóforgalom.

A felvétel beküldője szerint 2026. szeptember 27-én, 18:15 körül a 6-os útról kanyarodtak fel az M0-ra, amikor

észrevették a férfit, aki a beszámoló alapján több alkalommal is oda-vissza sétált a zajvédő fal tetején, és már a felhajtó előtt látták őt.

A sofőr ezt követően bejelentést tett a 112-es segélyhívón.

A videó készítője szerint nem sokkal később meg is jelent a Waze alkalmazásban a figyelmeztetés, hogy rendőrautó van a helyszínen.

A portál által közölt videó egy másik veszélyes helyzetet is bemutat: egy Mazda közeledik nagy sebességgel szemből, majd egy kanyarban átsodródik a szembejövő jármű sávjába. A felvétel beküldője szerint az eset a 76-os főút Balatonszentgyörgy és a 7-es főút közötti szakaszán történt.

„A Mazda nagy sebességgel közeledett szemből és a kanyarban, ahogyan a videóban is látható, átsodródott a sávunkba” – írta a beküldő, hozzátéve, hogy a videón hallható reakciókért elnézést kér, de a manőver alaposan rájuk ijesztett.

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