Magyar Péter: újabb kihallgatásoknak kellene következniük az ukrán aranykonvojügyben – a nap hírei

Hamarosan újabb kihallgatásoknak kellene következnie az ukrán aranykonvojügyben – írta a miniszterelnök. Magyar Péter a Központi Nyomozó Főügyészség volt vezetőjének kijelentéseire hivatkozott. Fürcht Pál azt írta: márciusban Orbán Viktor korábbi kormányfő adott utasítást az aranykonvoj ügyben a titkosszolgálatoknak és más hatóságoknak a törvénytelen akcióra. A Terrorelhárítási Központ kommandósai március 5-én fogtak el hét ukrán állampolgárt, és lefoglalták több mint 27 milliárd forintnak megfelelő aranyat és valutát.

Hűtlen kezelés gyanúja miatt kihallgatták és őrizetbe vették Kecskeméten Hankó Balázst a Nemzeti Kulturális Alap ügyében. A volt kulturális miniszter panasszal élt a gyanúsítás ellen. Hankó Balázst hétfő este azért vitték Kecskemétre, mert az NKA-ügyben indult büntetőeljárást a Bács-Kiskun megyei Főügyészség irányítja. A vádhatóság szerint a volt miniszter több mint 17 milliárd forint vagyoni hátrányt okozott.

Bánki Erik és Kósa Lajos volt fideszes képviselőket idézte be csütörtöki ülésére a Magyar Nemzeti Bank működésével kapcsolatos visszaéléseket feltáró vizsgálóbizottság. Csőszi Attila bizottság elnöke a közösségi-oldalán felidézte, hogy Bánki Erik volt az, aki 2016-ban benyújtotta az MNB-törvény módosítását, Kósa Lajos pedig akkori Fidesz-frakcióvezetőként arról beszélt, hogy „az alapítványokba került pénz elvesztette közpénz jellegét.”

Megszüntette a bíróság a budai parkfenntartási ügy gyanúsítottjainak letartóztatását, és egyben elrendelte bűnügyi felügyeletüket. A végzés még nem végleges. Így mások mellett megszűnt Őrsi Gergely jelenlegi és Láng Zsolt korábbi II. kerületi polgármester, illetve Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselő letartóztatása is. A közlemény értelmében otthonukat nem hagyhatják el, és nyomkövető eszközt kell viselniük.

Várhatóan november 4-től online felületen, fokozatosan válhatnak megismerhetővé az ügynökakták – erősítette meg az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója. Cseh Gergő Bendegúz az InfoRádió Aréna című műsorában arról beszélt: első körben három irattípus válik elérhetővé, az egykori állambiztonsági hálózati kartonok, a beszervezési nyilvántartó naplók, illetve a mágnesszalagok adattára. A következő határidő 2027 február 25-e, a kommunizmus áldozatainak emléknapja lesz, akkor kell digitalizált formában közzétenni a beszervezési dossziékat.

A magas üzemanyagárak miatt a teljes jövedéki adó visszatérítését, míg az útdíjból 10 százalék elengedését szeretné elérni az év végéig a Magyar Független Fuvarozók Egyesülete. Az érdekképviselet erről ma tárgyalt a 3 illetékes miniszterrel. Sinka István, a fuvarozói egyesület főtitkára az InfoRádióban azt mondta: azt az ígéretet kapták a közlekedési, a gazdasági és a pénzügyminisztertől, hogy a jövő heti kormányülésen javaslatokat dolgoznak ki és a következő tárgyalási fordulón már ezt is megvitathatják.

Nyilvánosságra hozta a kabinet a 2010 és 2026 közötti, nem nyilvános kormányhatározatok listáját. A Miniszterelnökség arra hívta fel a figyelmet, hogy ezeket a döntéseket korábban nem tették közzé a Magyar Közlönyben, hanem közvetlenül az érintett kormányzati vezetők kapták meg. A lista szerint a legtöbb ilyen határozat 2021-ben, a koronavírus-járvány idején született. Az elmúlt tizenhat évben több mint 3.500 úgynevezett 2000-es kormányhatározat született.

Magyarország csatlakozásáról egyeztetett az Európai Ügyészség vezetője a magyar kormány és a legfőbbügyész-helyettessel Budapesten – közölte az Igazságügyi Minisztérium. Laura Codruta Kövesi európai főügyész a tagság szakmai részleteiről tárgyalt az igazságügyi, a pénzügyi és a belügyminiszterrel.

Radetzky Andrást jelöli a Mi Hazánk a Médiatanácsba az összeférhetetlenség miatt lemondott Tóth Máté helyére. Radetzky András, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatója, a Magyar Katolikus Rádió Zrt. eddigi vezérigazgató-helyettese már lemondott a rádió éléről. Előzőleg a Mi Hazánk által jelölt Tóth Máté döntését azzal indokolta, hogy a hétvégén az ellenzéki párt alelnökévé választották, a két tisztség pedig összeférhetetlen egymással.

A panaszok után elrendelte az Operettszínház szakmai és etikai belső vizsgálatát és felmentette a munkavégzés alól Kiss-B. Atilla főigazgatót a kultúráért felelős miniszter. Tarr Zoltán hangsúlyozta, céljuk minden intézmény esetében az átlátható és korrekt működés, amelyhez elengedhetetlen a munkavállalók biztonsága.

Nem volt robbanóanyag azokban a furgonokban, amelyeket a hétvégén az amerikai légierő által használt Fairford légitámaszpont mellett állítottak meg - közölte a brit terrorizmusellenes rendőri hálózat. A tájékoztatás szerint a furgonokat alaposan, katonai felszereléseket is felhasználva átvizsgálták, de nem találtak robbanószerkezeteket.

Spanyolországban a kilakoltatási moratórium négyéves meghosszabbításáról döntött kormány. A cél a lakhatási problémák megoldása. A két rendelet közül az elsőben 2030-ig megtiltják a kiszolgáltatott helyzetben lévők kilakoltatását, 2028-ig leállítják a különböző befektetési alapok spekulatív ingatlanvásárlását, és 10 százalékos általános forgalmi adót vetnek ki a turisztikai célú lakáskiadásra.