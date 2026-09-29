Újabb 100 millió forintos bírságot kapott az iváncsai akkugyár

Nagy Ervin közölte, hogy a hatóság elrendelte a szennyezést okozó csővezetékek és aknák működésének azonnali felfüggesztését, valamint az azokkal megegyező műszaki kialakítású csővezetékek és aknák működésének felfüggesztését is.

A képviselő emlékeztetett arra, hogy ez már a második 100 millió forintos bírság, amelyet rövid időn belül kiszabtak az iváncsai akkugyárra. Augusztusban a munkavédelmi hatóság szabott ki ugyanekkora bírságot a munkavállalók egészségét és testi épségét veszélyeztető súlyos szabálytalanságok miatt – fűzte hozzá.

A TISZA-kormány számára a környéken élők biztonsága és a környezet védelme nem alku tárgya, ezért felelősen kezeljük a foglalkoztatáspolitikai és a környezetvédelmi kérdéseket – hangsúlyozta Nagy Ervin.

Iváncsa önkormányzata szeptember elején közölte, hogy a gyár NMP- (n-metil-2-pirrolidon) szennyezést fedezett fel, az oldószer a szervezetbe kerülve fejti ki káros, például magzatkárosító hatását. A polgármester azonnal vizsgálatot rendelt el a település fúrt és ásott kútjainál.

Kiemelték, hogy a vezetékes ivóvízzel nem lehet probléma, az Ercsi felől érkezik csővezetéken.

Az SK On Hungary akkor az MTI-hez eljuttatott közleményében megerősítette a szennyezést, hangsúlyozva: a vállalati eljárásaiknak megfelelően azonnal meghozták a szükséges óvintézkedéseket, egyebek között a vonatkozó berendezések üzemeltetésének felfüggesztését. Jelezték, hogy teljes mértékben együttműködnek a hatóságok vizsgálatában és az esetleges további intézkedésekben.

Később az önkormányzat arról adott tájékoztatást, hogy

a település 55 helyszínén, fúrt és ásott kutakból vett vízminták egyikében sem mutatták ki az akkumulátorgyárból származó szennyezést. A község a Facebook-oldalán jelezte, hogy a kontrollvizsgálatokat a jövőben is folytatni fogják.

A LIGA Vas- és Fémipari Szövetség szintén szeptember elején arról tájékoztatta az MTI-t, hogy kérésükre napirendjére veszi következő ülésén az Országos Munkavédelmi Bizottság a Magyarországon működő akkumulátorgyárakban történt balesetek, valamint egészségkárosító fokozott kockázataik kérdését. Egyúttal jelezték, hogy felveszik a kapcsolatot a helyi országgyűlési képviselővel, Nagy Ervinnel, mivel úgy tűnik, a bírságoknak épp az a hatása hiányzik, hogy a munkáltató haladéktalanul beszüntesse a munkavállalókra és környezetükre káros cselekményeket.

Azt kérték a képviselőtől, hogy szólaljon fel a munkavállalók az egészséges és biztonságos munkahelyhez való jogáért.