Alonso marad – itt a 2027-es versenyzőlista

Egy évvel meghosszabbította szerződését, így jövőre is versenyezni fog az Aston Martin istálló színeiben Fernando Alonso, kétszeres Forma-1-es világbajnok.
„Továbbra is gyorsnak érzem magam, motivált vagyok és a Forma-1 megszállottja” – jelentette ki a 45 éves spanyol pilóta, aki 2001-ben debütált a száguldó cirkuszban.
A csapat keddi bejelentése szerint a veterán sztár mellett a kanadai Lance Stroll is marad az istállónál a 2027-es szezonra.
A 2005-ben és 2006-ban világbajnok Alonso – akivel kapcsolatban kérdéses volt, hogy folytatja-e pályafutását – 2023-ban csatlakozott az Aston Martinhoz, amelynél 85 versenyen indult, nyolcszor állt dobogón, és kétszer volt második.
Még vannak kiadó helyek
A 11-ből egyetlen csapat van, amely még nem nevezett meg egy versenyzőt sem a jövő évi szezonra, ez pedig a Racing Bulls, a Red Bull fiókistállója, amelynek autóit most az új-zélandi Liam Lawson és a svéd-brit Arvid Lindblad vezeti.
Ezen a két versenyzőülésen kívül még egy szabad hely van, a Haas csapatnál egyelőre nem lehet tudni, hogy ki lesz a brit Olvier Bearman márkatársa 2027-ben, az viszont nagyon valószínű, hogy a francia Esteban Ocon távozik.
A 2027-es Forma-1-es versenyzőlista
Mercedes-AMG Petronas F1 Team (motor: Mercedes):
- George Russell (brit)
- Andrea Kimi Antonelli (olasz)
McLaren Mastercard F1 Team (Mercedes):
- Lando Norris (brit)
- Oscar Piastri (ausztrál)
Scuderia Ferrari HP (Ferrari):
- Charles Leclerc (monacói)
- Lewis Hamilton (brit)
Oracle Red Bull Racing (Red Bull-Ford):
- Max Verstappen (holland)
- Isack Hadjar (francia)
Visa Cash App Racing Bulls F1 Team (Racing Bulls-Ford):
- ?
- ?
Gucci Racing Alpine F1 Team (Mercedes):
- Pierre Gasly (francia)
- Franco Colapinto (argentin)
Revolut Audi F1 Team (Audi):
- Nico Hülkenberg (német)
- Gabriel Bortoleto (brazil)
TGR Haas F1 Team (Ferrari):
- Oliver Bearman (brit)
- ?
Atlassian Williams F1 Team (Mercedes):
- Carlos Sainz Jr. (spanyol)
- Alexander Albon (thaiföldi)
Aston Martin Aramco F1 Team (Honda):
- Fernando Alonso (spanyol)
- Lance Stroll (kanadai)
Cadillac F1 Team (Ferrari):
- Sergio Pérez (mexikói)
- Valtteri Bottas (finn)