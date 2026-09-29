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Fernando Alonso, az Aston Martin spanyol versenyzője a Forma-1-es autós gyorsasági világbajnokság Japán Nagydíjának első szabadedzésére érkezik a szuzukai pályán 2024. április 5-én. A futamot április 7-én rendezik.
Nyitókép: MTI/EPA/Franck Robichon

Alonso marad – itt a 2027-es versenyzőlista

Infostart / MTI

A kétszeres világbajnok szerződést hosszabbított az Aston Martinnal, így jövőre is az ő csapatukban versenyez majd.

Egy évvel meghosszabbította szerződését, így jövőre is versenyezni fog az Aston Martin istálló színeiben Fernando Alonso, kétszeres Forma-1-es világbajnok.

„Továbbra is gyorsnak érzem magam, motivált vagyok és a Forma-1 megszállottja” – jelentette ki a 45 éves spanyol pilóta, aki 2001-ben debütált a száguldó cirkuszban.

A csapat keddi bejelentése szerint a veterán sztár mellett a kanadai Lance Stroll is marad az istállónál a 2027-es szezonra.

A 2005-ben és 2006-ban világbajnok Alonso – akivel kapcsolatban kérdéses volt, hogy folytatja-e pályafutását – 2023-ban csatlakozott az Aston Martinhoz, amelynél 85 versenyen indult, nyolcszor állt dobogón, és kétszer volt második.

Még vannak kiadó helyek

A 11-ből egyetlen csapat van, amely még nem nevezett meg egy versenyzőt sem a jövő évi szezonra, ez pedig a Racing Bulls, a Red Bull fiókistállója, amelynek autóit most az új-zélandi Liam Lawson és a svéd-brit Arvid Lindblad vezeti.

Ezen a két versenyzőülésen kívül még egy szabad hely van, a Haas csapatnál egyelőre nem lehet tudni, hogy ki lesz a brit Olvier Bearman márkatársa 2027-ben, az viszont nagyon valószínű, hogy a francia Esteban Ocon távozik.

A 2027-es Forma-1-es versenyzőlista

Mercedes-AMG Petronas F1 Team (motor: Mercedes):

  • George Russell (brit)
  • Andrea Kimi Antonelli (olasz)

McLaren Mastercard F1 Team (Mercedes):

  • Lando Norris (brit)
  • Oscar Piastri (ausztrál)

Scuderia Ferrari HP (Ferrari):

  • Charles Leclerc (monacói)
  • Lewis Hamilton (brit)

Oracle Red Bull Racing (Red Bull-Ford):

  • Max Verstappen (holland)
  • Isack Hadjar (francia)

Visa Cash App Racing Bulls F1 Team (Racing Bulls-Ford):

  • ?
  • ?

Gucci Racing Alpine F1 Team (Mercedes):

  • Pierre Gasly (francia)
  • Franco Colapinto (argentin)

Revolut Audi F1 Team (Audi):

  • Nico Hülkenberg (német)
  • Gabriel Bortoleto (brazil)

TGR Haas F1 Team (Ferrari):

  • Oliver Bearman (brit)
  • ?

Atlassian Williams F1 Team (Mercedes):

  • Carlos Sainz Jr. (spanyol)
  • Alexander Albon (thaiföldi)

Aston Martin Aramco F1 Team (Honda):

  • Fernando Alonso (spanyol)
  • Lance Stroll (kanadai)

Cadillac F1 Team (Ferrari):

  • Sergio Pérez (mexikói)
  • Valtteri Bottas (finn)
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Kezdőlap    Sport    Alonso marad – itt a 2027-es versenyzőlista

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