ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.64
usd:
312.86
bux:
150403.83
2026. augusztus 17. hétfő Jácint
24 óra Ukrajna Lengyel buszbaleset Paks
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Összeroncsolódott autóbusz mûszaki mentésén dolgoznak tûzoltók az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezetõ oldalán, Mezõkeresztes és Mezõnagymihály között 2026. augusztus 16-án reggel. A lengyel rendszámú turistabusz eddig tisztázatlan körülmények között felborult a mezõkeresztesi lehajtó után, a balesetben több ember meghalt.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

A mentőben vesztette életét az M3-ason történt busztragédia egyik áldozata

Infostart / MTI

Törésekkel kezelik az M3-as autópályán vasárnap hajnalban történt buszbaleset több sérültjét a Debreceni Egyetem Klinikai Központ Kenézy Gyula Campusán – közölte az egyetem klinikai központja hétfőn az MTI érdeklődésére.

Az Országos Mentőszolgálat korábban arról tájékoztatott, hogy a lengyel zarándokokat szállító busz balesetében 12 ember meghalt, a mentők egy embert életveszélyes, kilencet súlyos, további 37 embert pedig könnyebb sérülésekkel láttak el. A sérülteket a miskolci, debreceni, nyíregyházi és egri kórházakba vitték.

A Debrecenbe irányított hat sérült közül a legidősebb kritikus állapotban volt, ő a mentőben életét vesztette – közölte a klinikai központ. Egy combcsonttörést szenvedett fiatalembert már vasárnap megműtöttek, ő várhatóan néhány napon belül mentővel elhagyhatja a kórházat. Egy másik sérültet gerinccsigolya-törés miatt hétfőn operálnak meg.

Két, könnyebb sérülésekkel érkező beteget hétfőn hazaengednek. Egyikük a lengyel állam által szervezett autóbusszal, míg másikuk, egy fiatal nő a családjával térhet haza. Egy nőt hasi panaszokkal megfigyelésre a kórházban tartanak.

Mint ismert, egy lengyel zarándokokat szállító busz szenvedett balesetet az M3-as autópályán augusztus 16-án hajnalban. A jármű az oldalára fordult, a buszon 59-en utaztak, közülük 12-en életüket vesztették, többen súlyosan megsérültek. A sofőr valószínűleg elaludt. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőrfőkapitányság halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indított eljárást a busz vezetője ellen. A sofőrt őrizetbe vették, letartóztatásáról a napokban dönthet a bíróság.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    A mentőben vesztette életét az M3-ason történt busztragédia egyik áldozata

debrecen

buszbaleset

sérültek

m3-as autópálya

mentőszolgálat

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Baranya Sándor vízmérnök: akár még ennél kevesebb víz is lehet majd a Dunában
Aréna-előzetes – adás: 18.00

Baranya Sándor vízmérnök: akár még ennél kevesebb víz is lehet majd a Dunában
Végre esik az eső a Duna vízgyűjtőjén, de ez csak napok múlva emeli meg a folyó szintjét Paksnál – mondta a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszékének vezetője az InfoRádió Aréna című műsorában. Baranya Sándor vízmérnök, egyetemi docens hangsúlyozta, hogy a Dunán továbbra is rendkívüli a helyzet, és a következő években még ennél is rosszabb lehet.
Meg is indult az eljárás a buszos tömegszerencsétlenség sofőrje ellen

Meg is indult az eljárás a buszos tömegszerencsétlenség sofőrje ellen

Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indított eljárást a rendőrség a vasárnap az M3-as autópályán történt balesetet szenvedett busz vezetője ellen.
 

A mentőben vesztette életét az M3-ason történt busztragédia egyik áldozata

Új hírek az M3-ason történt tragédia túlélőiről

Egyetlen pillanatnyi elbóbiskolás a buszvezetői ülésben az erőhatások miatt is nagyságrendekkel veszedelmesebb – szakértő

Buszbaleset: négy Egerben ápolt sérült állapota súlyos

Lengyel bejelentés az M3-ason történt busztragédia kapcsán

Tragikus buszbaleset: még mindig vannak, akik nem tudják, mi történt a szerettükkel

VIDEÓ
Gyorshajtás, autóelkobzás, e-roller: mit hoz az új KRESZ-szigor? Major Róbert, Inforádió, Aréna
Gyorsítósáv vagy várólista: merre indul az egészségügy? Sinkó Eszter, Inforádió, Aréna
Beavatkozni vagy sem? Inspiráló ipari projektek az Inforádióban - Berzsenyi Miklós
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.08.17. hétfő, 18:00
Baranya Sándor
egyetemi docens, a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem Vízépítési és Vízgazdálkodási Tanszék vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Átlépte a lélektani határt a bolti lopásokból eredő veszteség Németországban

Átlépte a lélektani határt a bolti lopásokból eredő veszteség Németországban

Németországban először haladta meg a 3 milliárd eurót a bolti lopásokból eredő kiskereskedelmi kár, ami a Német Kereskedelmi Szövetséget (HDE) és a Német Rendőrszakszervezetet (GdP) közös fellépésre ösztönözte a szigorúbb büntetőjogi szankciók érdekében - írta az ESM Magazin.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Rossz hír jött a tüdőrák elleni új csodafegyverről: azonnal leállította a vizsgálatokat a gyógyszeróriás

Rossz hír jött a tüdőrák elleni új csodafegyverről: azonnal leállította a vizsgálatokat a gyógyszeróriás

Egy független adatellenőrző bizottság javaslatára a gyógyszergyártó megszakítja a volrustomig és a kemoterápia kombinált alkalmazásának tesztelését.

BBC
Business Sport Travel Science
Trump says US to reduce military drills with South Korea after it stayed out of Iran war

Trump says US to reduce military drills with South Korea after it stayed out of Iran war

Trump cites his "very good relationship" with North Korea's leader in deciding to downsize the exercises.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. augusztus 17. 14:18
Aréna-előzetes – Baranya Sándor: akár még ennél kevesebb víz is lehet majd a Dunában
2026. augusztus 17. 14:06
Bejelentették az új közigazgatásért felelős államtitkárt
×
×