A mentőben vesztette életét az M3-ason történt busztragédia egyik áldozata

Az Országos Mentőszolgálat korábban arról tájékoztatott, hogy a lengyel zarándokokat szállító busz balesetében 12 ember meghalt, a mentők egy embert életveszélyes, kilencet súlyos, további 37 embert pedig könnyebb sérülésekkel láttak el. A sérülteket a miskolci, debreceni, nyíregyházi és egri kórházakba vitték.

A Debrecenbe irányított hat sérült közül a legidősebb kritikus állapotban volt, ő a mentőben életét vesztette – közölte a klinikai központ. Egy combcsonttörést szenvedett fiatalembert már vasárnap megműtöttek, ő várhatóan néhány napon belül mentővel elhagyhatja a kórházat. Egy másik sérültet gerinccsigolya-törés miatt hétfőn operálnak meg.

Két, könnyebb sérülésekkel érkező beteget hétfőn hazaengednek. Egyikük a lengyel állam által szervezett autóbusszal, míg másikuk, egy fiatal nő a családjával térhet haza. Egy nőt hasi panaszokkal megfigyelésre a kórházban tartanak.

Mint ismert, egy lengyel zarándokokat szállító busz szenvedett balesetet az M3-as autópályán augusztus 16-án hajnalban. A jármű az oldalára fordult, a buszon 59-en utaztak, közülük 12-en életüket vesztették, többen súlyosan megsérültek. A sofőr valószínűleg elaludt. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőrfőkapitányság halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indított eljárást a busz vezetője ellen. A sofőrt őrizetbe vették, letartóztatásáról a napokban dönthet a bíróság.