Gikszerek ide vagy oda, újabb történelmi siker a SpaceX tálalásában

Először küldték földkörüli pályára a SpaceX magáncég űrhajóját. A Starship számára ez volt a tizennegyedik repülés, de a mostani kulcsfontosságú tesztje volt annak: van-e perspektívája a Hold- és talán a Mars-utazásoknak?

Közben Elon Musk – egyik – űrhajója hétköznapibb feladatot is elvégzett, ha már földkörüli pályán volt: 26 Starlink műholdat állított pályára.

A földkör után az irányítóközpontban tetőfokára hágott az izgalom, különösen akkor, amikor a kamerák az űrhajó vízre ereszkedését kezdték el mutatni. A korábbi, állami űrprogramok idején az Apollo-kapszulák ejtőernyőn ereszkedtek le és csapódtak a tengerbe. A SpaceX azonban már képes arra, hogy stabilizáló hajtóművekkel lassan a földre vagy a vízre eressze az eszközt. Ezúttal azonban nem ment minden olyan flottul, mint máskor – ismerte el az irányítóközpont, „a Starship leszállt. Ahogy láttátok, nem épp olyan puha leszállás volt, mint a múltkor” – kommentálta az eseményt Dan Huot, a SpaceX élő adásainak házigazdája.

A nézők azt láthatták, hogy Spaceship a vízre szállást követően hirtelen felrobban és lángba borul – az irányítóközpont kommentárja mindezt nyugodt hangon továbbította, mintha mi sem történt volna. Azért is, mert ez normális velejárója volt az óceánon történő leszállásoknak, mivel a SpaceX űrjárművében maradék üzemanyag volt. Tehát, a csapat számított rá, és a tervekben nem is szerepelt, hogy az űrhajót kijavítják és újra használják.

A SpaceX hordozórakétája már korábban a tengerre szállt a texasi partok mentén – bár négy korábbi alkalommal már sikerült visszaereszkednie az indítóállványra, a cég egyelőre biztonsági okokból nem próbálkozik szárazföldi landolással. A becsapódás ereje és a tengervíz miatt a hordozórakétát sem használják fel újra bár a terv az, hogy a későbbi landolások után többszörhasználatos lesz.

A missziót – sikere ellenére – néhány technikai probléma kísérte. A Starship egyik hajtóműve csődöt mondott a földkörüli pálya felé tartva, így a 10 órásra tervezett küldetésből háromórás lett. Egy ideig az is lehetőség volt, hogy lefújják a missziót, de a stáb és a mérnökök tanácskozása után kiderült, hogy így is pályára tudják állítani.

Az űrhajó ezek után bocsájtotta földkörüli pályára – 269 km magasságban – a 26 darab V3-as műholdat – számolt be róla maga Elon Musk az X-en. (Ami több százmillió dolláros bevételt hozhat). Az üzletember korábban 2022-'23-ra jósolta cége űreszközének első földkörül útját, amire eddig 15 milliárd dollárt költött.

Most, hogy a SpaceX végre átlépte ezt a mérföldkövet, megnyílik az út, hogy az Artemis-program keretében NASA-űrhajósokat vigyen a jövőben a Holdra. Musk a hétvégén azt is elmondta, hogy szerinte két-három éven belül „óránként szállhat fel egy Starship” űrhajó.