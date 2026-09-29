A spanyolok szerint Barcelona-játékos nyeri az Aranylabdát

Korábban a legtöbb előrejelzés Harry Kane sikerét valószínűsítette, ám most a spanyol a végső győzelem várományosa – legalábbis a spanyol sportnapilap szerint.

Tény: hétfő este lezárult az Aranylabda-szavazás. Az év legjobb labdarúgójának kiválasztási folyamata véget ért, ami azt jelenti, hogy az október 26-án trófeát átvevő győztes kiléte már eldőlt; már csak a szavazatok összesítése van hátra.

A spanyolok úgy tudják, az utolsó órákban jelentős változás történt az erőviszonyokban.

A világbajnokság vége óta úgy tűnt, Harry Kane nyeri majd az Aranylabdát. Számos előrejelző oldal és fogadóiroda az angolt tartotta a legfőbb esélyesnek. A célegyenesben azonban a mérleg nyelve (állítólag) Lamine Yamal javára billent el; a Barcelona játékosának esélyei ugrásszerűen megnőttek.

Ezt írja a Marca: „Alig egy héttel ezelőtt a Bayern játékosának győzelmi esélyeit 1,65-ös szorzóval mérték, míg Lamine esetében ez az érték több mint a duplája, 3,75 volt. Néhány nappal később az arányok némileg módosultak – 1,62 Kane-nél és 3,25 a spanyolnál –, ám Kane továbbra is egyértelmű favoritnak számított.

Az arányok azonban teljesen megfordultak. A szavazás hétfő éjfélkor zárult le, a verseny pedig rendkívül szoros. Az előrejelző oldalak adatai szerint vasárnap este Kane 56 százalékos eséllyel indult a díjért, szemben Lamine 28 százalékos esélyével. Néhány órával később azonban a Barcelona 10-ese 45 százalékos eséllyel az élre ugrott, maga mögé utasítva a 42 százalékon álló angolt. Nem tudni, mi állhat a fordulat hátterében. Az egyik lehetséges magyarázat egy jelentős befektető szerepvállalása lehet, aki nagy összegeket mozgatott meg, és profitot remél az ügylettől. Az is valószínű, hogy nem hivatalos kiszivárogtatások miatt egyesek azt hitték, a díjat már odaítélték, és emiatt próbáltak hasznot húzni a helyzetből.”

Az esélyek ilyen irányú változása összhangban van a Marca által készített nagyszabású felmérés eredményeivel is: a közel 350 000 szavazat alapján Lamine Yamal emelkedett ki egyértelmű esélyesként az október 26-i Aranylabda-átadás előtt.

Ebben az előrejelzésben ugyanakkor Harry Kane a negyedik helyre csúszott vissza, olyan játékosok mögé, mint Kylian Mbappé – aki a Bajnokok Ligájában és a világbajnokságon is elnyerte az Aranycipőt –, valamint Fabián Ruiz, aki szintén Bajnokok Ligája- és világbajnoki győztes. Bár az esélyek már előrevetítik a valószínű győztest, a díjátadóig várnunk kell, hogy kiderüljön: egybeesnek-e ezek az év ténylegesen legjobb labdarúgójának kilétével.