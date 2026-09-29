Porca szakadt le, megműtötték a Győr norvég szupersztárját

Megműtötték Veronica Kristiansent, a Győri Audi ETO KC olimpiai, világ- és Európa-bajnok kézilabdázóját, akire legalább féléves kihagyás vár.

A bajnok és MK-győztes, a Bajnokok Ligájában legutóbb döntős győri klub a keddi közleményében emlékeztet rá, hogy a norvég irányító-balátlövőnek a térdével voltak gondjai, majd hozzáteszi: a vizsgálatok során kiderült, hogy orvosi beavatkozásra van szükség és a közelmúltban ez meg is történt.

„Veronicát Norvégiában megoperálták.

A holdasporc hátsó részének szakadása miatt szükségessé vált a meniscus bázisgyök csontba történő refixátiója

a beavatkozás során” – idézte a klub Balogh Péter csapatorvost, aki hozzátette: a játékosra hosszú rehabilitáció és legalább féléves kihagyás vár. „A rehabilitáció során az orvosi utasításokat követve kezdjük el fokozatosan a mozgástartomány és az erő fejlesztését, majd folyamatos tesztek és mérések mellett haladunk a sportba való visszavezetés felé” – nyilatkozott Petricsevics Krisztina gyógytornász.

Kristensen 2018 óta játékosa a Győrnek, amellyel többek között három Bajnokok Ligáját nyert.