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A drónnal készült felvételen összeroncsolódott autóbusz mûszaki mentésén dolgoznak tûzoltók az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezetõ oldalán, Mezõkeresztes és Mezõnagymihály között 2026. augusztus 16-án reggel. A lengyel rendszámú turistabusz eddig tisztázatlan körülmények között felborult a mezõkeresztesi lehajtó után, a balesetben több ember meghalt.
Nyitókép: Máthé Zoltán

Meg is indult az eljárás a buszos tömegszerencsétlenség sofőrje ellen – részletek

Infostart / MTI

Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indított eljárást a rendőrség a vasárnap az M3-as autópályán történt balesetet szenvedett busz vezetője ellen.

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Rendőrfőkapitányság sajtóreferensének, Varga Rudolfnak a tájékoztatása szerint a sofőrt őrizetbe vették, letartóztatásáról a napokban dönthet a bíróság.

Mint arról korábban beszámoltunk, a 12 halálos áldozatot követelő tragédia szombatról vasárnapra virradó éjszaka, hajnali 1 óra körül történt az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, Mezőkeresztes közelében. A 24 tonnás, lengyel rendszámú turistabusz – amelyen 57 utas és két sofőr utazott – eddig tisztázatlan körülmények között letért az útról és az oldalára borult.

A buszbaleset tíz sérültjét ápolják az Egri Markhot Ferenc kórházban; hetet a traumatológiai, kettőt az ortopédiai, egyet pedig az intenzív osztályon. A Miskolcra szállított kilenc sérült közül kettőt súlyos, életveszélyes, de jelenleg stabil állapotban kezelnek a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház Központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztályán.

A lengyelországi Jaslóban működő Firma Transportowa Michael tulajdonosa, Tadeusz Dykas megerősítette, hogy a balesetet szenvedett jármű az ő vállalatuké volt.

A magyar rendőrség előzetes feltevése szerint a sofőr elaludhatott a volánnál, de ezt egyelőre hivatalosan nem erősítették meg, és a vizsgálat kiterjed arra is, hogy a váltótárs hol tartózkodott az ütközés pillanatában.

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Meg is indult az eljárás a buszos tömegszerencsétlenség sofőrje ellen
részletek

Meg is indult az eljárás a buszos tömegszerencsétlenség sofőrje ellen
Halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indított eljárást a rendőrség a vasárnap az M3-as autópályán történt balesetet szenvedett busz vezetője ellen.
 

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