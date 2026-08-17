Meg is indult az eljárás a buszos tömegszerencsétlenség sofőrje ellen – részletek

A Borsod-Abaúj-Zemplén vármegyei Rendőrfőkapitányság sajtóreferensének, Varga Rudolfnak a tájékoztatása szerint a sofőrt őrizetbe vették, letartóztatásáról a napokban dönthet a bíróság.

Mint arról korábban beszámoltunk, a 12 halálos áldozatot követelő tragédia szombatról vasárnapra virradó éjszaka, hajnali 1 óra körül történt az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezető oldalán, Mezőkeresztes közelében. A 24 tonnás, lengyel rendszámú turistabusz – amelyen 57 utas és két sofőr utazott – eddig tisztázatlan körülmények között letért az útról és az oldalára borult.

A buszbaleset tíz sérültjét ápolják az Egri Markhot Ferenc kórházban; hetet a traumatológiai, kettőt az ortopédiai, egyet pedig az intenzív osztályon. A Miskolcra szállított kilenc sérült közül kettőt súlyos, életveszélyes, de jelenleg stabil állapotban kezelnek a Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Központi Kórház és Egyetemi Oktatókórház Központi Aneszteziológiai és Intenzív Terápiás Osztályán.

A lengyelországi Jaslóban működő Firma Transportowa Michael tulajdonosa, Tadeusz Dykas megerősítette, hogy a balesetet szenvedett jármű az ő vállalatuké volt.

A magyar rendőrség előzetes feltevése szerint a sofőr elaludhatott a volánnál, de ezt egyelőre hivatalosan nem erősítették meg, és a vizsgálat kiterjed arra is, hogy a váltótárs hol tartózkodott az ütközés pillanatában.