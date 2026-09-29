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Rendőrségi kordonjelző szaga bűncselekmény helyszínén, vagy műveleti területnél.
Nyitókép: Getty Images/Daniel Tamas Mehes

Tragédiába torkollott a családi vita, saját fiát szúrta halálra

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Péntek este érkezett a bejelentés a késelésről; az áldozatot hiába szállították kórházba, az életét már nem tudták megmenteni.

A Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság Tevékenység Irányítási Központjába 2026. szeptember 26-án 19:24-kor érkezett bejelentés, miszerint egy Győr, Kossuth Lajos utcában található lakásban egy férfit késsel megszúrtak – írja beszámolójában a rendőrség.

A rendelkezésre álló adatok szerint egy családi vita vezethetett a tragédiához, melynek során az elkövető mellkason szúrta a fiát egy konyhakéssel. A sértett a késszúrás következtében olyan súlyos sérüléseket szenvedett, hogy a kórházba szállítását követően életét vesztette.

A helyszínre érkező egységek a gyanúsítottat elfogták, illetve kihallgatását követően őrizetbe vették és előterjesztést tettek a terhelt letartóztatásának indítványozására az illetékes ügyészségen.

Az eset körülményeit a Győr-Moson-Sopron Vármegyei Rendőr-főkapitányság Bűnügyi Osztálya büntetőeljárás keretén belül, szakértők bevonásával vizsgálja.

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Kezdőlap    Bűnügyek    Tragédiába torkollott a családi vita, saját fiát szúrta halálra

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