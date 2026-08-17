Friss hírek a busztragédia Nyíregyházán ápolt sérültjeiről

Vitkai Éva elmondta: két sérült állapota stabil, azonban ők egyelőre csak fekvő helyzetben szállíthatók. Egyikük további megfigyelést igénylő koponyaűri sérülést, másikuk az ágyéki csigolyanyúlvány törését szenvedte. Hazaszállításuk módjáról és időpontjáról a magyar és lengyel szakemberek jelenleg is egyeztetnek. Hozzátette, hogy egy további, könnyebb sérülést szenvedett beteget még vasárnap Miskolcra szállítottak.

Hétfőn a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház vezetése is felkereste a Nyíregyházán ápolt lengyel betegeket, Ajzner Éva főigazgató, Francz Monika orvosigazgató és Nagy Géza ápolási igazgató személyesen találkozott a sérültekkel és hozzátartozóikkal.

A kórház vezetői hétfőn a Nyíregyházára érkezett lengyel delegációval is egyeztettek. A megbeszélésen részt vett Wojciech Zajączkowski lengyel külügyminiszter-helyettes mellett a lengyel konzuli szolgálat képviselője és a Lengyelországból érkezett orvosok. A magyar és lengyel szakemberek betegenként tekintették át, hogy kinek az állapota teszi már lehetővé a hazautazást, és kinél szükséges még további kórházi megfigyelés, illetve speciális betegszállítás.

Mint arról az Infostart is több cikkben beszámolt, egy lengyel zarándokokat szállító busz szenvedett balesetet az M3-as autópályán augusztus 16-án hajnalban. A jármű az oldalára fordult, a buszon 59-en utaztak, közülük 12-en életüket vesztették, többen súlyosan megsérültek. A sofőr valószínűleg elaludt. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőrfőkapitányság halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indított eljárást a busz vezetője ellen. A sofőrt őrizetbe vették, letartóztatásáról a napokban dönthet a bíróság.