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2026. augusztus 17. hétfő Jácint
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Összeroncsolódott autóbusz mûszaki mentésén dolgoznak tûzoltók az M3-as autópálya Nyíregyháza felé vezetõ oldalán, Mezõkeresztes és Mezõnagymihály között 2026. augusztus 16-án reggel. A lengyel rendszámú turistabusz eddig tisztázatlan körülmények között felborult a mezõkeresztesi lehajtó után, a balesetben több ember meghalt.
Nyitókép: MTI/Máthé Zoltán

Friss hírek a busztragédia Nyíregyházán ápolt sérültjeiről

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Az M3-ason történt vasárnapi buszbaleset után Nyíregyházára szállított lengyel sérültek többsége könnyebb sérüléseket, többek között végtag-, kéz-, láb- és kulcscsonttöréseket, valamint zúzódásokat szenvedett. Közülük tizennyolcan jelenleg olyan állapotban vannak, hogy hazaszállíthatók Lengyelországba – közölte a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház kommunikációs vezetője.

Vitkai Éva elmondta: két sérült állapota stabil, azonban ők egyelőre csak fekvő helyzetben szállíthatók. Egyikük további megfigyelést igénylő koponyaűri sérülést, másikuk az ágyéki csigolyanyúlvány törését szenvedte. Hazaszállításuk módjáról és időpontjáról a magyar és lengyel szakemberek jelenleg is egyeztetnek. Hozzátette, hogy egy további, könnyebb sérülést szenvedett beteget még vasárnap Miskolcra szállítottak.

Hétfőn a Szabolcs-Szatmár-Bereg Vármegyei Oktatókórház vezetése is felkereste a Nyíregyházán ápolt lengyel betegeket, Ajzner Éva főigazgató, Francz Monika orvosigazgató és Nagy Géza ápolási igazgató személyesen találkozott a sérültekkel és hozzátartozóikkal.

A kórház vezetői hétfőn a Nyíregyházára érkezett lengyel delegációval is egyeztettek. A megbeszélésen részt vett Wojciech Zajączkowski lengyel külügyminiszter-helyettes mellett a lengyel konzuli szolgálat képviselője és a Lengyelországból érkezett orvosok. A magyar és lengyel szakemberek betegenként tekintették át, hogy kinek az állapota teszi már lehetővé a hazautazást, és kinél szükséges még további kórházi megfigyelés, illetve speciális betegszállítás.

Mint arról az Infostart is több cikkben beszámolt, egy lengyel zarándokokat szállító busz szenvedett balesetet az M3-as autópályán augusztus 16-án hajnalban. A jármű az oldalára fordult, a buszon 59-en utaztak, közülük 12-en életüket vesztették, többen súlyosan megsérültek. A sofőr valószínűleg elaludt. A Borsod-Abaúj-Zemplén Vármegyei Rendőrfőkapitányság halálos tömegszerencsétlenség gondatlan okozása miatt indított eljárást a busz vezetője ellen. A sofőrt őrizetbe vették, letartóztatásáról a napokban dönthet a bíróság.

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