Vitézy Dávid: csődbűntett gyanúja miatt feljelentést tettek a Dunakeszi Járműjavító ügyében

„Lehetetlen helyzetet örököltünk Dunakeszin is. Ugyanis a nagy múltú Dunakeszi Járműjavítót a Fidesz-kormány az oroszoknak privatizálta, majd a háború kitörése után a korábbi kormányhoz közel álló üzletemberek szálltak be tulajdonosként” – írta Vitézy Dávid a Facebook-oldalán.

A közlekedési és beruházási miniszter hozzátette: itt végezték a MÁV számos, többek közt InterCity-kocsijainak fővizsgáit és itt gyártották az Egyiptom által megrendelt vasúti kocsikat is. A korábbi magántulajdonú cégek azonban az orosz-magyar közös ügylet miatt fizetésképtelenné váltak, így tavaly gyakorlatilag leállt az üzem: megálltak a MÁV fővizsgái és az egyiptomi kocsik gyártása is. Félkész járművek maradtak Dunakeszin, miközben már leszállított, de ki nem fizetett kocsik után is jelentős összeg kifizetetlen. Ebben a helyzetben került vissza a járműjavító köztulajdonba – írta Vitézy Dávid.

„Nekünk az volt az első dolgunk, hogy újraindítsuk és felpörgessük a Járműjavító működését, ez megtörtént, a MÁV-kocsik fővizsgái ismét zajlanak. Az egyiptomi féllel pedig tárgyalunk, hogy mielőbb mindkét fél számára elfogadható megoldást találjunk a félbemaradt szerződés ügyeinek rendezésére, de csak úgy, hogy nem a magyar adófizetők állják végül a számlát” – tette hozzá a miniszter.

Vitézy Dávid szerint „közben az állami felszámoló múltat érintő vizsgálata során súlyos kérdések merültek fel a korábbi magántulajdonosok gazdálkodásával kapcsolatban.

Miközben a cégek végül fizetésképtelenné váltak, jelentős összegeket fizettek ki a tulajdonosoknak osztalékként a megelőző években.

A felszámolás nem a minisztériumunk feladata, de a múlt felelősségének tisztázása felé fontos lépés, hogy csődbűntett gyanúja miatt feljelentés született a NAV-nál. A hatósági vizsgálat tehát elkezdődött, nekünk pedig továbbra is az a feladatunk, hogy Dunakeszin folyamatosan működjön a járműjavítás és végre lezárjuk az előző évekből ránk maradt, a járműjavítót fizetésképtelenné tevő, brutálisan veszteséges egyiptomi üzlet nyitott kérdéseit is” – írta Virézy Dávid.