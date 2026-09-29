Kinevezték az első női miniszterelnököt Marokkóban

Az uralkodó kedden a szeptember 23-i választásokon győztes balközép Autenticitás és Modernitás Pártját (PAM) vezető Fatima ez-Zahra el-Manszúrit kérte fel kormányalakításra – közölte a palota.

Az ország alkotmánya szerint a király a kormányfőt a parlament legerősebb frakciójának soraiból nevezi ki.

Kampánya során a győztes párt egymillió új munkahelyet ígért a súlyos munkanélküliséggel küzdő országnak, valamint az egészségügyi ellátást javítását és béremelést is kilátásba helyezett.

VI. Mohammed az alkotmányos monarchiában messzemenő jogkörökkel rendelkezik, így egyebek között a kül- és biztonságpolitikában is.

A jogász végzettségű Manszúri a leköszönő kormányban lakásépítési miniszter volt és korábban Marrákes polgármesterének tisztségét is ellátta.

Most koalíciós partnereket fog keresni a kormányzáshoz. A PAM ugyanis csak 97 helyet szerzett a 395 tagú törvényhozásban. A párt eddigi koalíciós partnere, a Nemzeti Függetlenek Szövetsége (RNI) 66 helyet szerzett, míg a konzervatív-monarchista Isztiklál 65-öt.

Ugyan a választási kampány során a PAM kizárta a további együttműködést az RNI-vel, Manszúri legutóbbi nyilatkozataiban már kompromisszumkészebbnek mutatkozott.

Az új kormány hatalmas gazdasági és társadalmi kihívásokkal lesz kénytelen szembesülni. Felügyelnie kell a 20 milliárd dollár költségű, Spanyolországgal és Portugáliával közös 2030-as labdarúgó-világbajnokságra való felkészülés utolsó szakaszát. Emellett a fiatalok körében széles körben elterjedt az elégedetlenség. Ez legutóbb júliusban a Spanyolországhoz tartozó Ceuta exklávéba irányuló invázióban, valamint halálos kimenetelű tüntetésekben csúcsosodott ki.

A PAM-ot 2008-ban a király egyik tanácsadója alapította, és a párt szekuláris irányultságú ellensúlyként szolgál az iszlamista Igazságosság és Fejlődés Pártjával (PJD) szemben. A PJD 54 mandátumot szerzett, és bejelentette, hogy ellenzékben marad. A választási részvétel – amely a választott intézményekbe vetett bizalom fontos mutatójának számít – körülbelül 38 százalékra esett vissza, szemben az öt évvel ezelőtti választáson mért mintegy 50 százalékkal.