ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
366.75
usd:
323.23
bux:
148713.43
2026. szeptember 29. kedd Mihály
24 óra Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
18 éven felülieknek
Az ön által letölteni kívánt tartalom olyan elemeket tartalmaz, amelyek Mttv. által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartoznak, és a kiskorúakra káros hatással lehetnek.

Ha szeretné, hogy az ilyen tartalmakhoz kiskorú ne férhessen hozzá, használjon szűrőprogramot
MÉG NEM VAGYOK 18 ÉVES
Nyitókép: Pexels.com

Támadás az iskolában: halálra késelte tanárát, egy diáktársa és egy másik tanár állapota súlyos

Infostart / InfoRádió - Kiss Balázs (Pozsony)

Halálos áldozattal járó iskolai erőszak rázta meg ma Szlovákiát. Egy reggeli támadásban életét vesztette egy 61 éves tanárnő a csacai járásban található Staškovban, vagyis Szaniszlófalván. A tragédia a helyi általános iskolában történt, az elkövető pedig az intézmény egyik nyolcadikos tanulója volt.

Kedden reggel Szaninszlófalva általános iskolájában egy tanuló támadt rá az iskola több dolgozójára és egy diáktársára.

„A támadásban egy 61 éves tanárnő meghalt, egy diák és egy 44 éves tanárnő pedig megsérült”

– tájékoztatott Petra Klimešová, a mentőszolgálat műveleti központjának szóvivője. A mentőszolgálat közlése szerint a megsebzett gyermeket kritikus állapotban légimentővel a turócszentmártoni kórházba szállították, a mellkasi szúrt sérüléseket szenvedett 44 éves tanárnőt pedig a zsolnai kórházban ápolják. A hatóságok nagy erőkkel vonultak a helyszínre.

A történtek miatt a helyszínre tartott Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter, Tomáš Drucker oktatási miniszter és Kamil Šaško egészségügyi tárcavezető is. Tomáš Drucker azt mondta, hogy az oktatási tárca segítséget és szakmai támogatást nyújt az iskolának. Egyúttal arra kérte a nyilvánosságot, hogy ne terjesszen ellenőrizetlen információkat, és tartsa tiszteletben az érintett diákok és családjaik magánéletét.

Peter Pellegrini államfő szerint a támadás komoly figyelmeztetés az egész társadalom számára. A köztársasági elnök részvétét fejezte ki az elhunyt nő családjának és szeretteinek, a sérülteknek pedig mielőbbi felépülést kívánt.

Peter Pellegrini több nyugalomra, tiszteletre és egymás megbecsülésére szólított fel, különösen azokon a helyeken, ahol gyermekeket nevelnek. Robert Fico miniszterelnök szintén úgy fogalmazott: az iskoláknak biztonságos helyet kell jelenteniük a gyermekek számára. A kormányfő részvétét fejezte ki az áldozat hozzátartozóinak, a sérülteknek pedig mielőbbi felépülést kívánt.

A támadást a diák- és ifjúsági szervezetek is elítélték, és a megelőzés, az iskolák felkészültségének, valamint a diákok és pedagógusok biztonságának fontosságára hívták fel a figyelmet.

A szaniszlófalvai támadás különösen azért rázta meg a szlovák közvéleményt, mert nem ez az első hasonló tragédia az országban.

Tavaly januárban a Késmárki járásban található Szepesófalva, vagyis Spišská Stará Ves gimnáziumában történt késes támadás. A 18 éves diák, Samuel az iskola igazgatóhelyettesét és egyik osztálytársnőjét megölte, egy másik diáklányt pedig megsebesített.

Az ügyben azóta megkezdődött a bírósági eljárás. A vádirat szerint a támadás előre kitervelt volt, az ügyészség pedig különösen súlyos, előre eltervezett emberöléssel vádolja a fiatalembert. A tárgyalás bizonyítási szakasza augusztus végén lezárult, a perbeszédekre pedig épp kedden, az újabb halálos támadás napján került sor.

A tárgyaláson az ügyész életfogytig tartó szabadságvesztést indítványozott Samuel számára. Érvelése szerint ezt a társadalom védelme és a bűncselekmény súlyossága indokolja. A védelem álláspontjáról, illetve a bíróság végleges döntéséről egyelőre nincs jogerős ítélet.

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Tudósítóink    Támadás az iskolában: halálra késelte tanárát, egy diáktársa és egy másik tanár állapota súlyos

szlovákia

halál

késelés

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Gyanúsítottként hallgatták ki az őrizetes Hankó Balázst, kampányra szórták a pénzt az ügyészség szerint

Gyanúsítottként hallgatták ki az őrizetes Hankó Balázst, kampányra szórták a pénzt az ügyészség szerint

A hűtlen kezelés bűncselekménye miatt a Bács-Kiskun Vármegyei Főügyészség előtt folyamatban lévő nyomozás eredményeként – mentelmi jogának felfüggesztése után – az ügyészség őrizetbe vette és gyanúsítottként kihallgatta Hankó Balázs fideszes országgyűlési képviselőt, korábbi minisztert.
 

Havasi Bertalan: Hankó Balázs politikai fogoly, mandátumát nem adja vissza

Orbán Viktor nagy bejelentést tett a közösségi oldalán

Magyar Péter: Magyarország nem következmények nélküli ország többé

Orbán Viktor: a fél országot nem tudják börtönbe zárni

Rendőri intézkedés az Országházban – megszólalt az ORFK

VIDEÓ
Trump és Hszi: ki irányítja valójában a világot? Salát Gergely, Inforádió, Aréna
Grönland miatt szétrobban a NATO? Flamm László, Inforádió, Aréna
A kórházak is rendszert váltanak? Tóth Gábor, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.09.29. kedd, 18:00
Cseh Gergő Bendegúz
történész, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárának főigazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Orbán Viktor és az aranykonvoj - Magyar Péter szerint újabb kihallgatásának kellene következnie

Orbán Viktor és az aranykonvoj - Magyar Péter szerint újabb kihallgatásának kellene következnie

Fürcht Pál, a Központi Nyomozó Főügyészség júniusban lemondott vezetője nyílt levélben állítja, hogy a nyomozás során feltárt bizonyítékok szerint Orbán Viktor akkori miniszterelnök adott utasítást a titkosszolgálatnak az ukrán pénzszállítók elfogására. Magyar Péter a Facebookon reagálva azt írta, hogy az állítások alapján hamarosan újabb kihallgatásoknak kellene következniük.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Börtönbe megy a volt világbajnok: gyomorforgató, amit elkövetett, hét évet kapott

Börtönbe megy a volt világbajnok: gyomorforgató, amit elkövetett, hét évet kapott

A bíró bizalommal való visszaélésnek nevezte a 49 éves sportoló tetteit, akinek a nevét bűnösségének megállapítása után azonnal törölték a sportág Hírességek Csarnokából.

BBC
Business Sport Travel Science
RAF Fairford incident involves 'foreign actor', says Rubio, as some evacuated residents return home

RAF Fairford incident involves 'foreign actor', says Rubio, as some evacuated residents return home

The secretary of state, who did not provide further details, was speaking to US media after five men arrested on suspicion of terror offences were released on bail.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. szeptember 29. 13:12
Marine Le Pen pártja először alakíthat önálló frakciót a felsőházban
2026. szeptember 29. 09:24
Az oroszok megpróbálják ledarálni az ukránok adatközpontjait, ezzel elvágva a kommunikációt
×
×