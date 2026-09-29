Támadás az iskolában: halálra késelte tanárát, egy diáktársa és egy másik tanár állapota súlyos

Kedden reggel Szaninszlófalva általános iskolájában egy tanuló támadt rá az iskola több dolgozójára és egy diáktársára.

„A támadásban egy 61 éves tanárnő meghalt, egy diák és egy 44 éves tanárnő pedig megsérült”

– tájékoztatott Petra Klimešová, a mentőszolgálat műveleti központjának szóvivője. A mentőszolgálat közlése szerint a megsebzett gyermeket kritikus állapotban légimentővel a turócszentmártoni kórházba szállították, a mellkasi szúrt sérüléseket szenvedett 44 éves tanárnőt pedig a zsolnai kórházban ápolják. A hatóságok nagy erőkkel vonultak a helyszínre.

A történtek miatt a helyszínre tartott Matúš Šutaj Eštok belügyminiszter, Tomáš Drucker oktatási miniszter és Kamil Šaško egészségügyi tárcavezető is. Tomáš Drucker azt mondta, hogy az oktatási tárca segítséget és szakmai támogatást nyújt az iskolának. Egyúttal arra kérte a nyilvánosságot, hogy ne terjesszen ellenőrizetlen információkat, és tartsa tiszteletben az érintett diákok és családjaik magánéletét.

Peter Pellegrini államfő szerint a támadás komoly figyelmeztetés az egész társadalom számára. A köztársasági elnök részvétét fejezte ki az elhunyt nő családjának és szeretteinek, a sérülteknek pedig mielőbbi felépülést kívánt.

Peter Pellegrini több nyugalomra, tiszteletre és egymás megbecsülésére szólított fel, különösen azokon a helyeken, ahol gyermekeket nevelnek. Robert Fico miniszterelnök szintén úgy fogalmazott: az iskoláknak biztonságos helyet kell jelenteniük a gyermekek számára. A kormányfő részvétét fejezte ki az áldozat hozzátartozóinak, a sérülteknek pedig mielőbbi felépülést kívánt.

A támadást a diák- és ifjúsági szervezetek is elítélték, és a megelőzés, az iskolák felkészültségének, valamint a diákok és pedagógusok biztonságának fontosságára hívták fel a figyelmet.

A szaniszlófalvai támadás különösen azért rázta meg a szlovák közvéleményt, mert nem ez az első hasonló tragédia az országban.

Tavaly januárban a Késmárki járásban található Szepesófalva, vagyis Spišská Stará Ves gimnáziumában történt késes támadás. A 18 éves diák, Samuel az iskola igazgatóhelyettesét és egyik osztálytársnőjét megölte, egy másik diáklányt pedig megsebesített.

Az ügyben azóta megkezdődött a bírósági eljárás. A vádirat szerint a támadás előre kitervelt volt, az ügyészség pedig különösen súlyos, előre eltervezett emberöléssel vádolja a fiatalembert. A tárgyalás bizonyítási szakasza augusztus végén lezárult, a perbeszédekre pedig épp kedden, az újabb halálos támadás napján került sor.

A tárgyaláson az ügyész életfogytig tartó szabadságvesztést indítványozott Samuel számára. Érvelése szerint ezt a társadalom védelme és a bűncselekmény súlyossága indokolja. A védelem álláspontjáról, illetve a bíróság végleges döntéséről egyelőre nincs jogerős ítélet.