Nemzetközi betörőbandát fogott el a rendőrség Budapesten

A Szlovákia felől Magyarországra érkező „átutazó bűnönözők” szeptember 15. és 25. között a főváros hat kerületében törtek be lakásokba. A nyomozás eddigi adatai szerint csaknem 17 millió forint kárt okoztak, műszaki cikkeket, ékszereket, drága órákat és készpénzt zsákmányoltak – közölte Gál Sándor.
A három férfi a kihallgatásuk során a vallomástételt és az együttműködést a nyomozókkal megtagadta, ám a bíróság 30 napra elrendelte a letartóztatásukat – ismertette.
Az alezredes elmondta, hogy a betöréseket a három gyanúsított Budán az I., a II, a III. és a XI., a pesti oldalon pedig a XIII. és a XIV. kerületben követte el. Az eseteket összekapcsolta, hogy valamennyi bűntény nappal történt és a tolvajok minden alkalommal roncsolásmentesen nyitották ki a bejárati ajtót.
A lebukásukat végül az általuk használt autó okozta. A nyomozók ugyanis abból a feltételezésből indultak ki, hogy a bűnözők, a zsákmány szállítása érdekében autóval járják a várost, és a betörések környékének kamerafelvételei alapján felfigyeltek egy sötétkék Toyota RAV4-es típusú ukrán rendszámú járműre, amelyben három férfi ült.
Az autó felkutatása érdekében szeptember 25-én úgynevezett bűnügyi portyaszolgálatot végeztek Budapest belvárosában, amelynek során meg is találták az ukrán felségjelű sötétkék Toyotát, majd a Terrorelhárítási Központ kommandósainak közreműködésével fogták el a gyanúsítottakat.
A motozásuk, illetve az autó átvizsgálása során betöréshez, zárnyitáshoz használt speciális eszközöket, kábítószergyanús anyagokat találtak, és előkerült a lopott holmi és a készpénz egy része is. A bűnözők augusztus 28. óta tartózkodtak Magyarországon
– ismertette.
Ezzel kapcsolatban megjegyezte: az a gyanújuk, hogy a banda tagjai – akik közül ketten aktívan vettek részt a betörésekben, a harmadik pedig a sofőr volt – úgynevezett átutazó bűnözők, akik néhány bűncselekményt követnek el egy-egy országban, majd továbbállnak.
A főosztályvezető arról is beszámolt: Budapesten nem kimagasló a lakásbetörések száma, az elmúlt évek statisztikái szerint stagnál.
Gál Sándor az MTI kérdésére válaszolva közölte: mivel gyanújuk szerint a betörők átutazó bűnözők, ezért a nyomozás keretében felveszik a kapcsolatot a gyanúsítottak állampolgársága szerinti, illetve a környező országok hatóságaival annak kiderítése érdekében, hogy más államokban is követtek-e el bűncselekményt.