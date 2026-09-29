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Gál Sándor, a Budapesti Rendõr-fõkapitányság (BRFK) Nyomozó Fõosztályának vezetõje külföldi sorozatbetörõk elfogásáról tart sajtótájékoztatót Budapesten, a Rendõrségi Igazgatási Központban 2026. szeptember 29-én.
Nyitókép: MTI/Bruzák Noémi

Nemzetközi betörőbandát fogott el a rendőrség Budapesten

Infostart / MTI

Grúz és bolgár állampolgárok alkotta, ukrán rendszámú autóval portyázó, a fővárosban 9 lakásbetörést végrehajtó bűnbanda tagjait fogta el a rendőrség – jelentette be a Budapesti Rendőr-főkapitányság nyomozó főosztályának vezetője kedden Budapesten.

A Szlovákia felől Magyarországra érkező „átutazó bűnönözők” szeptember 15. és 25. között a főváros hat kerületében törtek be lakásokba. A nyomozás eddigi adatai szerint csaknem 17 millió forint kárt okoztak, műszaki cikkeket, ékszereket, drága órákat és készpénzt zsákmányoltak – közölte Gál Sándor.

A három férfi a kihallgatásuk során a vallomástételt és az együttműködést a nyomozókkal megtagadta, ám a bíróság 30 napra elrendelte a letartóztatásukat – ismertette.

Az alezredes elmondta, hogy a betöréseket a három gyanúsított Budán az I., a II, a III. és a XI., a pesti oldalon pedig a XIII. és a XIV. kerületben követte el. Az eseteket összekapcsolta, hogy valamennyi bűntény nappal történt és a tolvajok minden alkalommal roncsolásmentesen nyitották ki a bejárati ajtót.

A lebukásukat végül az általuk használt autó okozta. A nyomozók ugyanis abból a feltételezésből indultak ki, hogy a bűnözők, a zsákmány szállítása érdekében autóval járják a várost, és a betörések környékének kamerafelvételei alapján felfigyeltek egy sötétkék Toyota RAV4-es típusú ukrán rendszámú járműre, amelyben három férfi ült.

Az autó felkutatása érdekében szeptember 25-én úgynevezett bűnügyi portyaszolgálatot végeztek Budapest belvárosában, amelynek során meg is találták az ukrán felségjelű sötétkék Toyotát, majd a Terrorelhárítási Központ kommandósainak közreműködésével fogták el a gyanúsítottakat.

A motozásuk, illetve az autó átvizsgálása során betöréshez, zárnyitáshoz használt speciális eszközöket, kábítószergyanús anyagokat találtak, és előkerült a lopott holmi és a készpénz egy része is. A bűnözők augusztus 28. óta tartózkodtak Magyarországon

– ismertette.

Ezzel kapcsolatban megjegyezte: az a gyanújuk, hogy a banda tagjai – akik közül ketten aktívan vettek részt a betörésekben, a harmadik pedig a sofőr volt – úgynevezett átutazó bűnözők, akik néhány bűncselekményt követnek el egy-egy országban, majd továbbállnak.

A főosztályvezető arról is beszámolt: Budapesten nem kimagasló a lakásbetörések száma, az elmúlt évek statisztikái szerint stagnál.

Gál Sándor az MTI kérdésére válaszolva közölte: mivel gyanújuk szerint a betörők átutazó bűnözők, ezért a nyomozás keretében felveszik a kapcsolatot a gyanúsítottak állampolgársága szerinti, illetve a környező országok hatóságaival annak kiderítése érdekében, hogy más államokban is követtek-e el bűncselekményt.

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Kezdőlap    Belföld    Nemzetközi betörőbandát fogott el a rendőrség Budapesten

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