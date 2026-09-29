Nyugtalanító időjárás-jelentés érkezett

A következő napokban is marad a nagyrészt napos, csapadékmentes idő. A hőmérséklet lényegesen nem változik.

Kedden is derült, napos, száraz idő várható. Hajnalra kevés helyen párássá válik a levegő, átmenetileg ködfoltok is lehetnek. A keleti szél időnként megélénkül.

A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 4 és 10 fok között alakul, de a szélcsendes, hidegre hajlamos helyeken fagypont közelébe hűlhet a levegő, míg a magasabban fekvő részeken és vízpartokon ennél néhány fokkal enyhébb lehet a reggel.

A legmagasabb nappali hőmérséklet kedden 22 és 25 fok között alakul.