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Nyitókép: Unsplash

Fellélegezhetnek az iPhone-osok, megoldódnak a lefagyós hibák

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Sokan tapasztalták, hogy az arcfelismerőtől kiakadnak bizonyos iPhone-ok, illetve bizonyos alkalmazásokat sem volt ajánlott egyszerre nyitva tartani. Ezeket orvosolja a most kiadott frissítés.

Befutott a szeptember 14-én megjelent iOS 27 első frissítése, amely javítani hivatott az új iPhone-ok egyik bosszantó hibáját – írja a hvg.hu.

Az iPhone 18 Pro és 18 Pro Max készülékek tulajdonosai tapasztalhattak egy, a Face ID-val kapcsolatos hibát: a felhasználói visszajelzések alapján sokaknál előfordul, hogy az arcazonosítás után a mobil egyszerűen lefagy, majd néhány másodperccel később újraindul.

Mint kiderült, a probléma szerencsére nem hardveres, hanem szoftveres, így javítható. Az Apple pedig most ki is adta a bakit orvosló frissítést. Emellett az iOS 27.0.1 más, az új iPhone 18-as készülékek kameráját érintő hibát is javít, sőt, azt is megoldja, hogy az iOS 27 ne fagyjon le a vezérlőközpont és az értesítési központ egyidejű lehúzásától.

A lap azt írja, a frissítés nem túl nagy, egy iPhone 15 Pro-n körülbelül 500 MB, míg az inkább érintett 18 Pro-knál az internetes beszámolók szerint 1,2 GB körüli. A frissítést a Beállítások – Általános – Szoftverfrissítés menüpontból lehet letölteni.

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