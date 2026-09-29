Több ezer eddig nem nyilvános kormányhatározatot tett közzé a Tisza-kormány – itt a lista

Ezeket a döntéseket korábban nem tették közzé a Magyar Közlönyben, hanem közvetlenül az érintett kormányzati vezetők kapták meg. A lista szerint a legtöbb ilyen határozat 2021-ben, a koronavírus-járvány idején született – olvasható a közleményben.

Az elmúlt tizenhat évben 3598 olyan, úgynevezett 2000-es kormányhatározat született, amelyet nem tettek közzé a Magyar Közlönyben.

Ezek az érintetteknek közvetlenül megküldött határozatok jellemzően meghatározott kormányzati, rendvédelmi vagy más állami vezetők számára állapítottak meg feladatokat. A 2000-es kormányhatározatok nem azonosak a minősített adatokat tartalmazó kormányhatározatokkal.

A közlemény szerint az elmúlt években egyes 2000-es kormányhatározatok létezéséről vagy azok tartalmáról legfeljebb sajtóhírekből lehetett tudomást szerezni, de a határozatok teljes, éves bontású listája eddig nem volt nyilvános, egységesen elérhető.

A dokumentumokból kiderül, idővel arányosan

évről évre egyre több határozatot minősített a kormány nem nyilvános döntésnek;

míg a második Orbán-kormány idején, 2010 és 2013 között évente 10-20 között mozgott a nem nyilvános döntések száma, 2014-re ez 33-ra ugrott, onnantól kezdve pedig folyamatosan növekedett.

A legtöbb nem nyilvános határozat a koronavírus-járvány idején, 2021-ben született: szám szerint 679 kormányhatározat lett ekkor 2000-es.

Szintén hasonlóan sok, 635 nem nyilvános kormánydöntés született 2023-ban.

A 2010 és 2026 között született nem nyilvános kormányhatározatok listái év szerinti bontásban a https://kormany.hu/kormanydontesek-20102026 oldalon találhatóak.