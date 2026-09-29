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Toroczkai László, a Mi Hazánk Mozgalom elnöke beszédet mond a bejegyzés alatt álló szervezet rendezvényén a Városligetben 2018. augusztus 20-án.
Nyitókép: Illyés Tibor

Tiszavirág-életű volt a Mi Hazánk Médiatanács-tagjának karrierje

Infostart / MTI

Lemond a Nemzeti Média- és Hírközlési Hatóság (NMMH) Médiatanácsában elfoglalt posztjáról Tóth Máté (Mi Hazánk), a testület egyetlen ellenzék által delegált tagja.

Az ellenzéki párt keddi budapesti sajtótájékoztatóján Tóth Máté döntését azzal indokolta, hogy a hétvégén a Mi Hazánk Mozgalom alelnökévé választották, a két tisztség pedig összeférhetetlen egymással a médiatörvény rendelkezései szerint.

A médiaszolgáltatásokról és a tömegkommunikációról szóló törvény ugyanis a testületi tagsággal összeférhetetlennek mondja ki tisztség betöltését párt országos vagy területi szervezetében, és előírja, hogy a médiatanács tagja nem folytathat pártpolitikai tevékenységet, párt nevében nyilatkozatot nem tehet.

Apáti István, a Mi Hazánk alelnöke a eseményen azt közölte: a párt mihamarabb kezdeményezi új jelölési eljárás indítását, és Radetzky András rádiós szakembert, a Pázmány Péter Katolikus Egyetem oktatóját, docensét, a Magyar Katolikus Rádió Zrt. vezérigazgató-helyettesét kívánja delegálni a médiatanácsba.

Radetzky András az eseményen jelezte: a nap folyamán kezdeményezte távozását a Magyar Katolikus Rádió Zrt.-nél.

Elmondta, hatalmas megtiszteltetésnek és kihívásnak tekinti hogy részt vehet „a magyar médiarendszer gyógyulásának folyamatában”. Arról beszélt: az elmúlt évek számos diszfunkciót hoztak felszínre, elsősorban a jogalkalmazás területén fennálló hiányoságok, hibák kkpében.

Tóth Mátét éppen egy hete választotta – a testület elnökével és a kormányoldal három jelöltjével együtt – a médiatanács tagjává az Országgyűlés, miközben a Fidesz és a KDNP jelöltje nem kapott a grémiumba kerüléshez elegendő számú szavazatot.

Toroczkai László, a Mi Hazánk elnöke, frakcióvezetője a parlamenti döntéshozatal után közölte: azt ambicionálja, hogy alelnökké választása esetén Tóth Máté a párttisztséget vállalja el.

Maga Tóth Máté már akkor úgy nyilatkozott akkor az MTI-nek, hogy mindkét tisztség megtartása mellett szólnak érvek, ám a médiatanács elnökének és tagjainak választása során történtek és a megválasztottak személye alapján úgy látja, „nagyon súlyosan politikáról, a politikai beavatkozás szándékáról szólna” a testületi munka, ezért a mérleg jelenleg a párttisztség felé billen.

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Kezdőlap    Belföld    Tiszavirág-életű volt a Mi Hazánk Médiatanács-tagjának karrierje

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