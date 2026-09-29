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Egy erdészeti dolgozó egy munkagép segítségével halomba rendezi a kivágott fatörzseket.
Nyitókép: Unsplash

Nyílt levélben fordultak Magyar Péterhez a természetvédők

Infostart / InfoRádió

Ujj Zsuzsanna, a Magyar Természetvédők Szövetségének természetvédelmi programfelelőse az InfoRádióban elmondta, a magyar állami erdészetek súlyos önellentmondásban működnek: rá vannak kényszerítve a kitermelésre azokban az erdőkben is, amiket meg kellene védeni. Álláspontjuk szerint más forrásokból is ki lehetne elégíteni a lakosság és az ipar tűzifa-igényeit. Viszont cselekedni kellene még az őszi fakitermelési időszak megkezdése előtt.

Természetvédő szervezetek nyílt levélben kérik az fakitermelési moratórium meghosszabbítását a miniszterelnöktől annak érdekében, hogy megvédjék a védett erdőket a további fakivágásoktól, mivel szerintük a szociális tűzifa iránti igény teljes egészében kielégíthető a nem védett területek alacsony természetességű erdeiből.

„Azért írtunk levelet miniszterelnök úrnak, mert szeretnénk felhívni a figyelmet arra a problémára, hogy amennyiben növekszik az igény a tűzifára, abban az esetben a jelenlegi erdőkezelési gyakorlat alapján ez nagyon nagy terhet ró a védett és magas természetességű erdőkre” – fogalmazott az InfoRádióban Ujj Zsuzsanna, a Magyar Természetvédők Szövetségének természetvédelmi programfelelőse. Mint mondta,

pillanatnyilag a tűzifa jelentős részét, mintegy 60 százalékát magas természetességű, védett vagy természetszerű erdőkből termelik ki, annak ellenére, hogy lenne lehetőség más forrásból, például faültetvényekből biztosítani.

A szervezet szeretné, ha ezek a problémák megoldódnának, mielőtt megkezdődik a nagyarányú fakitermelés.

A természetvédelmi programfelelős szerint az is az egyik probléma, hogy az erdőgazdálkodást is felügyelő Élő Környezetért Felelős Minisztérium stábja még nem állt fel teljesen, másrészt az állami erdőgazdaságok a jelenlegi finanszírozási modelljük miatt fakitermelésre, profittermelésre vannak kényszerítve. Azaz a fennmaradásukhoz szükséges pénzt fakivágásból kénytelenek biztosítani.

Súlyos problémaként említette még, hogy

az erdőgazdálkodás ellentmondó alapelvek alapján működik: egy védett erdőben nem lenne szabad fakitermelést végezni, ennek ellenére az erdőgazdálkodók mégis rá vannak kényszerítve.

Ujj Zsuzsanna leszögezte: ezt az ellentmondást mindenképpen fel kellene oldani az őszi fakivágások megkezdése előtt.

A Magyar Természetvédők Szövetségének munkatársa megerősítette, teljes mértékben reális az a számítás, hogy a szociális tűzifa-igényeket teljes egészében ki lehetne elégíteni a nem védett vagy alacsony természetességű erdőkből is. Megjegyezte, pillanatnyilag szintén nagy mennyiségű fát használunk el erőművi elégetésre is, amit viszont lehetne csökkenteni.

Ujj Zsuzsanna szerint azzal is lehetne javítani a helyzeten, ha átgondolnák, melyek a valóban értékes erdők, amiket megfelelően le kellene határolni, és akkor teljes mértékben megoldható lenne a tűzifa-kitermelés inkább ültetvényekből, vagy alacsonyabb természetvédelmi értékű erdőkből.

A természetvédelmi programfelelős elmondta, a kormány nyitott a párbeszédre, egyértelműen van előrelépés, abban az értelemben, hogy a szövetség rendszeresen tud egyeztetni az Élő Környezetért Felelős Minisztérium képviselőivel. A gond inkább a gazdasági kényszer. Mint kifejtette,

Magyarországon nagyon sokan élnek műszakilag igencsak leromlott állapotú házakban, amik nincsenek megfelelően szigetelve, és rászorulnak a tűzifára.

Egyértelmű, hogy az ő igényeiket biztosítani kell – tette hozzá.

Ujj Zsuzsanna kijelentette: a Magyar Természetvédők Szövetsége azt szeretné, az egyfelől egy rövidtávú védelem a védett erdőknek az idei időszakra, másfelől viszont hosszú távon fontos lenne megoldani, hogy ezek az emberek kikerülhessenek az energiaszegénységből. Ehhez el kellene indítani egy olyan energiahatékonysági programot, amivel később ki lehet váltani a tűzifát.

A cikk alapjául szolgáló interjút Barkóczi Bence készítette.

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