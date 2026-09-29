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Nyitókép: Oleksandr HrutsGetty Images

Szakértő: ha korlátoznák az amerikai dízelexportot, az rettentően fájna Európának

Infostart / MTI

Benedict George elemző a CNBC-nek azt mondta, korábban soha nem látott magasságba szöknének az európai dízelárak, ha az USA úgy döntene, hogy korlátozza az exportot.

Amennyiben az Egyesült Államok exporttilalmat léptetne életbe a dízelüzemanyag esetében, az jelentős áremelkedést okozna Európában – vélte egy szakértő, aki az amerikai CNBC-nek nyilatkozott.

Donald Trump amerikai elnök a múlt héten jelentette ki, hogy komolyan fontolgatja a dízelüzemanyag exportjának betiltását, és felvetette egy ilyen döntés lehetőségét. Elemzők szerint azonban egy ilyen lépés visszaüthet és súlyosbíthatja a globális üzemanyagválságot.

Benedict George, a brit Argus Media elemző cég európai termékárakért felelős vezetője a CNBC honlapján közzétett interjú szerint,

ha az Egyesült Államok korlátozná a dízelolaj-exportot, annak az ára „új, példátlan szintre” emelkedne Európában.

Az esetleges amerikai lépés hatása azért lenne fájó különösen Európának, mert az elmúlt hónapokban az Egyesült Államok biztosította Európa dízelimportjának körülbelül felét.

Európai olajkereskedők legtöbbje kételkedik abban, hogy Washington megtiltaná a dízelolaj exportját, ez ugyanis komoly kihívást jelentene az amerikai olajtársaságoknak is. Az ágazati szakértők szerint rövid távú, legföljebb két-három hónapra szóló intézkedést tartanak elképzelhetőnek.

Donald Trump belebegtetett terve mögött az áll, hogy a novemberi félidős választások előtt le akarja törni a belföldi dízelárakat a kínálat növelésével. Hétfőn a dízel gallononkénti (3,78 liter) átlagára 6,45 dollár volt az amerikai benzinkutaknál, ami meredek emelkedés az egy évvel korábbi 3,68 dollárhoz képest, de elmarad a szeptember 22-i 6,53 dollár dollár rekordtól - áll az amerikai autóklub (AAA) honlapján.

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Kezdőlap    Gazdaság    Szakértő: ha korlátoznák az amerikai dízelexportot, az rettentően fájna Európának

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