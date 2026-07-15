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Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszterjelölt kinevezés elõtti meghallgatásán az Országgyûlés szociális bizottságának ülésén az Országházban 2026. május 12-én.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Új helyettes államtitkárokat jelentett be a miniszter – fotó

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Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter hamarosan részletesebben is bemutatja őket.

„Nagy örömmel mutatom be nektek dr. Éliás Eszter esélyegyenlőségi és akadálymentesítési államtitkár helyettes államtitkárait: Dr. Galambos Katalin a fogyatékosságügyi és akadálymentesítési, dr. Zeller Judit pedig a társadalmi inklúzióért és egyenlő bánásmódért felelős helyettes államtitkárunk a minisztériumban” – közölte Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter a Facebook-oldalán.

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Távozott az egész ukrán kormány, külföldi hajót ért orosz találat – Ukrajnai háborús híreink szerdán

Távozott az egész ukrán kormány, külföldi hajót ért orosz találat – Ukrajnai háborús híreink szerdán

Kedden az ukrán parlament megszavazta Julija Szviridenko miniszterelnök és teljes kormánya menesztését. Amíg nincs új kormányfő, feladatait Denisz Smihal eddigi miniszterelnök-helyettes, korábbi miniszterelnök látja el. A kormány teljes átalakítását Volodimir Zelenszkij kezdeményezte, de a leendő kormányfő személyét továbbra sem nevezte meg. Oleh Kiper odesszai kormányzó szerint kedden már az egymást követő második nap ért orosz találat külföldi hajót a Fekete-tengeren. Ezúttal egy Marsall-szigeteki zászló alatt közlekedő hajóra csaptak le az orosz drónok, két ember életét vesztette. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.

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