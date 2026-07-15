„Nagy örömmel mutatom be nektek dr. Éliás Eszter esélyegyenlőségi és akadálymentesítési államtitkár helyettes államtitkárait: Dr. Galambos Katalin a fogyatékosságügyi és akadálymentesítési, dr. Zeller Judit pedig a társadalmi inklúzióért és egyenlő bánásmódért felelős helyettes államtitkárunk a minisztériumban” – közölte Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter a Facebook-oldalán.
Új helyettes államtitkárokat jelentett be a miniszter – fotó
Kátai-Németh Vilmos szociális és családügyi miniszter hamarosan részletesebben is bemutatja őket.
Váratlan bejelentést tett Szijjártó Péter, új szerepben folytatja
Távozott az egész ukrán kormány, külföldi hajót ért orosz találat – Ukrajnai háborús híreink szerdán
Kedden az ukrán parlament megszavazta Julija Szviridenko miniszterelnök és teljes kormánya menesztését. Amíg nincs új kormányfő, feladatait Denisz Smihal eddigi miniszterelnök-helyettes, korábbi miniszterelnök látja el. A kormány teljes átalakítását Volodimir Zelenszkij kezdeményezte, de a leendő kormányfő személyét továbbra sem nevezte meg. Oleh Kiper odesszai kormányzó szerint kedden már az egymást követő második nap ért orosz találat külföldi hajót a Fekete-tengeren. Ezúttal egy Marsall-szigeteki zászló alatt közlekedő hajóra csaptak le az orosz drónok, két ember életét vesztette. Cikkünk folyamatosan frissül az ukrajnai háború eseményeivel.
Beáldozza szupersztárját az Arsenal? Másik gólgyárost vinnének, lejárhatott Gyökeres ideje Londonban
A talkSPORT értesülései szerint az Arsenal komolyan mérlegeli Julián Álvarez szerződtetését a nyári átigazolási időszakban - és még vezéráldozatra is hajlandó ennek érdekében.
Iran threatens to block more trade routes as US launches fresh strikes
US President Donald Trump vowed to strike Iran's bridges and power plants next week if the country does not return to talks.