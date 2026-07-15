Tűz a magyar autópályán, óriási a torlódás

Baleset történt az M3-as autópályán, Gödöllő térségében a 32-es km-nél. Torlódik a forgalom, az érintett Volán-járatok mindkét irányban a terelve, a 3-as főúton át, hosszabb menetidővel közlekednek – közölte a Mávinform.

Az Útinform szerint a 32-es km-nél egy kamion belső szalagkorlátnak ütközött és kigyulladt. Vásárosnamény felé a csomóponton keresztül kerülhetnek, a főváros felé a belső sáv nem használható. Jelentős, több kilométeres torlódásra kell számítani mindkét irányban, aki teheti, a 3-as főúton kerüljön.

A katasztrófavédelem azt közölte az MTI-vel: a sztráda Vásárosnamény felé vezető oldalát lezárták, Budapest felé is csak egy sáv járható, mivel a 32-es kilométernél kigyulladt és teljes terjedelmében égett egy papírgranulátumot szállító kamion; az ütközés miatt a kamion leszakadt darabjai a Budapest felé vezető oldalra is átrepültek. A helyszínre gödöllői, hatvani és váci hivatásos tűzoltókat riasztottak, akik három vízsugárral eloltották a lángokat.

A reggeli erősödő forgalom miatt a fővárosba vezető főbb útvonalakon már lassulás tapasztalható, így az M3-as autópálya bevezető szakaszán, a 10-es főúton a solymári körforgalomtól, a 31-es főúton Maglódnál, az M0-s autóút csomópontjánál, az 51-es főúton Dunaharaszti térségében és a Csepel-sziget útjain.

Folyamatosan frissülő információk az Útinform oldalán!