Megállapodott a BME és az OTP, a cél a magyar kibervédelem megacélozása

A kiberbiztonsági oktatás, kutatás és szakember-utánpótlás erősítése érdekében stratégiai együttműködési megállapodást kötött a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (BME) és az OTP Bank – közölte az OTP Bank pénteken.

A megállapodás célja, hogy a BME műszaki, informatikai és kutatás-fejlesztési tudásbázisa, valamint az OTP Bank gyakorlati, nagyvállalati és pénzügyi szektorból származó kiberbiztonsági tapasztalata egymást erősítve járuljon hozzá a magyarországi kibervédelmi képességek fejlesztéséhez.

Az együttműködés keretében, az OTP Bank szakértői bekapcsolódhatnak a BME kiberbiztonsági oktatási és szakmai programjaiba, támogatva a hallgatók gyakorlati ismereteinek bővítését.

A felek közös kutatási és fejlesztési projektek előkészítésében, szakmai rendezvények, előadások és workshopok szervezésében, valamint hallgatói projektek és szakdolgozati témák támogatásában is együttműködhetnek.

A közleményben Charaf Hassan, a BME rektora elmondta,

az OTP Bankkal kötött megállapodás lehetőséget teremt arra, hogy a műegyetemi tudás és a pénzügyi szektor gyakorlati tapasztalata közösen szolgálja a magyarországi digitális biztonság erősítését.

Borókai Bence, az OTP Bank, csoportszintű kiberbiztonsági vezetője a közleményben megjegyezte, stratégiai jelentőségű lépés, hogy az ELTE és a Nemzeti Közszolgálati Egyetem mellett a Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemet is bevonják az egyetemi együttműködéseikbe, tovább bővítve ezzel az OTP Bank kibervédelmi kutatás-fejlesztési ökoszisztémáját.

A szakember hozzátette, az együttműködéssel olyan innovatív védelmi megoldások kutatását és fejlesztését erősítik, amelyek hatékonyabban támogatják a csalások elleni védekezést, valamint a kibertérből érkező fenyegetések megelőzését és elhárítását.

A BME és az OTP Bank együttműködése elsősorban a BME Villamosmérnöki és Informatikai Kar CrySyS Lab oktatói és hallgatói bázisán valósul meg.