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Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Magyar Péter felszólította a magyarországi nagyfogyasztókat – a nap hírei

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A miniszterelnök közölte: a MAVIR folyamatosan tárgyal a legnagyobb magyarországi fogyasztóknak számító ipari üzemekkel, hogy a vállalatok milyen fogyasztási korlátozásokat tudnak vállalni a következő napokban a legkritikusabb időszakban, a 17 és 22 óra közötti idősávban. Várhatóan azok az üzemek kerülnek sorra, ahol akkumulátorokat, cementet és műtrágyát állítanak elő. Autógyárak és a nyíregyházi LEGO-üzem is bekerülhet ebbe a körbe – emelte ki Magyar Péter, aki nyomatékosan felszólította a nagyfogyasztókat az elvárt fogyasztáscsökkentésre.

Elkerülhetetlen a Paksi Atomerőmű leállítása a Duna alacsony vízállása miatt, ez a következő 24-72 órában megtörténik – közölte az erőmű. A blokkok hűtéséhez használt szivattyúk szívócsonkja már nem ér a vízbe, miután a Duna vízszintje jelenleg 28 cm-rel van az előző, 2018-as rekordszint alatt, és több mint egy méterrel a tervezésnél figyelembe vett szintnél.

A miniszterelnök a százhalombattai Dunamenti Erőműből jelentkezett be csütörtök este. Magyar Péter közölte: várhatóan vasárnaptól újraindulhat az erőmű meghibásodás miatt leállt blokkja, ami 380 megawattos pluszkapacitást jelent a rendkívüli energiahelyzet idején.

Növelik a hazai erőművek áramtermelését, fokozzák az importot, önkéntes fogyasztáscsökkentésre kérik az országban működő nagy vállalatokat és önkorlátozást kérnek az emberektől – jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a Mavir központjából közzétett videójában azt hangsúlyozta, hogy a paksi atomerőmű várhatóan elkerülhetetlen leállítása, a Duna menti erőmű meghibásodása és a történelmi csúcs közelébe emelkedő fogyasztás várhatóan olyan kritikus energiaellátási helyzetet eredményezhetnek, amilyenre még nem volt példa Magyarország történetében. Jogszabályokkal akár kötelező jelleggel is beavatkozhat a kormány egyes nagyfogyasztók ütemezett, ideiglenes lekapcsolásába. Magyar Péter a lakosságot is önkorlátozásra kérte a délután öt és este tíz óra közötti idősávban.

A vízfogyasztás mérséklésére kérte a lakosságot az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László szerint a víziközmű-társaságok egyre nehezebben tudják kiszolgálni a megnövekedett fogyasztást, mert a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt csökken a kitermelhető víz mennyisége. Kiemelte, hogy a kormány minden szükséges intézkedést megtesz a biztonságos vízellátás fenntartásáért, és szükség esetén szigorúbb lépések bevezetésétől sem zárkózik el.

Budapest úgy takarékoskodik az árammal, hogy nem kapcsolja fel a díszkivilágítást, ha leáll a paksi atomerőmű – jelentette be a főpolgármester. Karácsony Gergely hangsúlyozta: a lépés a közvilágítást nem érinti. A főpolgármester szerint az intézkedés a Budapesti Közművek által kezelt 300 épületet érinti.

Év végig bizonyos ellátások igénybevételéhez továbbra is használni lehetne a 2000 előtt kiállított, de augusztus elsejével lejáró személyigazolványokat. Az erről szóló módosító indítványt az Országgyűlés törvényalkotási bizottsága elfogadta. A módosítás szerint a könyv formátumú igazolványokkal igazolványokkal december 31-ig továbbra is lehetne igazolni a személyazonosságot a Magyar Államkincstár által folyósított ellátások esetén

A második negyedévben 1,7 százalékkal nőtt a gazdaság teljesítménye. Az ellemzők ennél erőteljesebb bővülést vártak. A KSH adatai szerint a bruttó hazai termék volumene az előző év azonos időszakához képest a nyers adatok alapján 1,7, a kiigazított adatok szerint 1,6 százalékkal bővült. Negyedéves összevetésben is növekedett a GDP. A szezonálisan és naptárhatással kiigazított adatok alapján a gazdaság teljesítménye 0,4 százalékkal haladta meg az előző negyedévit.

Átlátható és korrupcióellenes környezetet teremt a kormány minden vállalatnak, azt szeretné, ha minél több befektető jönne Magyarországra Bajorországból is - közölte a miniszterelnök. Magyar Péter Markus Söder bajor miniszterelnökkel tárgyalt Budapesten, majd hangsúlyozta: a kormány további bajor befektetőket vár Magyarországra. A tárgyalásokon szó esett többek között a mesterséges intelligenciáról, a kutatás-fejlesztésről, a gyógyszeriparról és a védelmi iparról.

Döntött az oktatásirányítás átalakításáról a kormány, miután lezárult a Klebelsberg Központ és a tankerületi központok működésének vizsgálata. Az Oktatási és Gyermekügyi Minisztérium jelentése szerint a köznevelési rendszerben túlzott központosítás alakult ki, amely lassította a tankerületek működését és növelte az adminisztratív terheket. Magyar Péter miniszterelnök közölte: a Klebelsberg Központ középirányítói funkciója megszűnik, az intézmény a jövőben kutatási és oktatást támogató háttérintézményként működik tovább és pályázaton választják ki valamennyi tankerületi vezetőt.

A NATO és Lengyelország fokozott készültséget rendelt el, miután egy feltételezetten orosz rakéta Lengyelország keleti részén csapódott be. A NATO európai főparancsnoksága szerint a helyzetet folyamatosan vizsgálják. Donald Tusk lengyel kormányfő közölte, hogy a becsapódás lakatlan területen történt, így közvetlen veszély nem alakult ki. Az Európai Bizottság elnöke elfogadhatatlannak nevezte, hogy Oroszország legutóbbi Ukrajna elleni csapásaival, ismételten megsértette az uniós légteret, ezúttal Lengyelország felett.

Oroszországban hat hónappal meghosszabbította a dízelolaj és a benzin exporttilalmát 2027. január 31-ig a kormány. A dízelolaj-termelők számára az exporttilalom csak egy hónapra, szeptember 1-ig szól. Az orosz kormány szerint az exporttilalom célja a stabil üzemanyag-ellátás biztosítása.

Románia leállította a Cernavoda atomerőmű mindkét reaktorát a Duna rendkívül alacsony vízállása miatt. Az ország villamosenergia-szükségletének mintegy 20 százalékát fedező erőmű egyes számú blokkját kedden, a kettes számú reaktort pedig csütörtökön kapcsolták le. Az erőmű hűtőrendszere a Duna vizét használja, amelynek hozama jelenleg a többéves átlag felét sem éri el.

Spanyolországban megszűnt az erdőtüzek miatt elrendelt országos vészhelyzet, miután sikerült stabilizálni a Madrid és Kasztília és León térségében pusztító tüzeket. Pedro Sánchez miniszterelnök közölte: a döntés nem a lángok teljes eloltását jelenti, hanem a készültségi szint csökkentését.

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Kezdőlap    Belföld    Magyar Péter felszólította a magyarországi nagyfogyasztókat – a nap hírei

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Július 30-án az emberiség elérte a túlfogyasztás napját, ami azt jelenti, hogy gyorsabban használja fel a természet erőforrásait, mint amilyen ütemben a Föld ökoszisztémái képesek azokat megújítani. Bíró Imola, a Követ Egyesület kommunikációs vezetője az InfoRádió kérdésére elmondta: szinte még egy Föld bolygóra lenne szükség ahhoz, hogy ezt az életmódot folytatni tudjuk.
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Szép pluszban zártak a tőzsdék a tengerentúlon: nagyot mentek a chipgyártók és a Microsoft

A nemzetközi piacokon ma is a tegnapi nagy amerikai esés utóhatásai és az AI-beruházások megtérülésével kapcsolatos aggodalmak határozták és határozzák meg a hangulatot. Európában ugyan napközben kisebb felpattanás bontakozott ki, de az összkép továbbra is bizonytalan maradt, ráadásul több gyorsjelentésre is heves árfolyamreakció érkezett: az Adidas például közel 17 százalékot zuhant. Összességében tehát ideges, erősen vállalati hírek által vezérelt kereskedést láttunk, érdemi megnyugvás nélkül. A magyar tőzsdén is sokáig bizonytalanságban telt a nap, a vége azonban nagyon erős lett, elsősorban az OTP-nek köszönhetően: mind a BUX index, mind az OTP új történelmi csúcsot ért el. Amerikában a chipgyártók vezették az emelkedést: a Sandisk 24, a Micron Technology árfolyama pedig 18%-os pluszban zárt, a kedvező gyorsjelentésnek köszönhetően pedig a Microsoft is 15%-kal feljebb került. A főbb részvényindexek közül a Dow 1,2, a Nasdaq 3, az S&P pedig 1,7%-ot emelkedett.

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