Hegedűs Zsolt miniszter stílusikonná táncolta magát a The New York Times listáján – videó

„A stílusos emberekről szóló listánk nem csupán a valóban remek ruhák elismerése, bár bőven akadnak az alábbiak között. Az a popkultúra pillanatképét is nyújtja, a közöségi médiás szenzációkról és azokról, akik magukra vonták a közönség figyelmét (és ehhez illően öltözködtek)” – írta elöljáróban az összeállítás szerkesztője a The New York Timesban.

A fotókkal illusztrált felsorolásban számos híresség között

az Artemis II-küldetés kék kezeslábasba öltözött űrhajósai,

a félmeztelenül, egy szál farmerben szobabicikliző Robert F. Kennedy Jr. amerikai egészségügyi miniszter,

az "eleganciát és a csillogást megtestesítő" Meryl Streep,

a januári davosi Világgazdasági Fórumon napszemüvegben felszólaló Emmanuel Macron francia elnök

és a cannes-i filmfesztiválon rendezőként debütáló John Travolta is szerepel, aki barettet viselt, mivel - mint mondta - a régi rendezőkhöz akart hasonlítani megjelenésével.

Hegedűs Zsolt azzal a képpel került a listára, amely a Kossuth téren, a parlament lépcsőjén táncolva ábrázolja.

„A magyar egészségügyi miniszter felszabadultsága – miután Magyarország új miniszterelnöke tavasszal leváltotta Orbán Viktort – ritka dolog és ragályos” –- olvasható a képaláírásban.

Hegedűs Zsolt spontán tánca először a Tisza Párt április 12-i választási győzelmének estéjén vált közösségimédia-szenzációvá. Ezt az őszinte, felszabadult örömtáncot ismételte meg május 9-én az országház lépcsőjén, miután az új parlament megtartotta alakuló ülését. Mindkét alkalommal a brit Jalja slágerére táncolt.

A The New York Times divatszerkesztője az összeállításban jelezte, hogy egyelőre az év első felének pillanatképeiből válogattak, a stílusos emberekről készült éves listájukat decemberben fogják kiadni.