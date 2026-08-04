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A víztorony a siófoki Fő téren 2018. június 29-én. Idén ünneplik Siófok várossá válásának 50. évfordulóját.
Nyitókép: Mohai Balázs

Bezár a Balaton ikonikus látványossága

Infostart / MTI

Siófokon az önkormányzati dolgozók otthoni munkavégzését, emellett a szökőkutak leállítását és a víztorony ideiglenes bezárását rendelte el a város polgármestere.

Lengyel Róbert a Facebook-oldalán azt írta: közvetlen hivatali munkatársai mellett intézmények és cégvezetők javaslatait, véleményét is meghallgatva döntött úgy, hogy home office-ban dolgozzanak a polgármesteri hivatal, az önkormányzati intézmények és városi cégek azon munkatársai, akiknek feladatellátása nem feltétlenül igényel személyes jelenlétet, így a megüresedő helyiségek hűtése szüneteltethető. A légkondicionálás leállítása nem érinti az idősotthonokat és az óvodákat, valamint a kórházat, utóbbiban a rendszer gázüzemű, villanyáram-felhasználás nélküli - tette hozzá.

Kiemelte, hogy a hivatalban az ügyfélfogadás szerdáig szünetel, de az épület főbejáratát este 6 óráig nyitva tartják.

A politikus kitért rá, hogy a szökőkutak egy részét már korábban leállították, hétfőn azonban a visszaforgató rendszerűeket is kikapcsolják, mivel a gépészetük komoly áramfogyasztónak számít. A víztornyot bezárták, így annak légkondicionáló berendezései és liftjei sem használnak áramot, továbbá "leveszik" az épület és a katolikus templom díszkivilágítását - fűzte hozzá.

Hangsúlyozta, a korlátozó intézkedések nem érintik az elmúlt évek fejlesztéseinek köszönhetően kisfogyasztású közvilágítást.

Lengyel Róbert felhívta a figyelmet arra, hogy Siófok ivókutjai és a párakapuk működnek, a hivatalba és a könyvtárba nyitvatartási időben be lehet jönni hűsölni.

A zöldfelületek, parkok, virágágyások locsolása nem a vízmű hálózatáról, hanem a város fúrt kútjairól történik - olvasható a polgármester bejegyzésében.

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