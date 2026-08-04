Karácsony Gergely locsolásra buzdít, ezek a növények vannak a legnagyobb veszélyben

A Fővárosi Önkormányzat mintegy 400 milliárd forint értékű zöldvagyona hűti, árnyékolja és élhetővé teszi a várost. Ez Budapest természetes „légkondicionálója” és légtisztító berendezése. Mivel Budapest vízellátottságának jelenlegi helyzete nem indokolja a teljes vízfelhasználási tilalom bevezetését, a fővárosi zöldinfrastruktúra pedig jelentős közegészségügyi tényező, valamint az öntözés leállítása egyes területeken növelheti a tűzveszélyt, ezért úgy kell csökkenteni a vízfelhasználást, hogy közben a budapesti zöldvagyon át tudja vészelni az évszázad legnagyobb aszályát.

Egyebek mellett erről írt Karácsony Gergely, Budapest főpolgármestere közösségi oldalán. Egy rövid videóval is jelentkezett, melyben egyebek mellett arról beszél, hogy a főváros a díszkivilágítás és a szökőkutak üzemelésének szüneteltetésével, valamint a villamosok és metrók minimális lassításával igyekszik energiát spórolni.

A főpolgármester arról is szót ejt a videóban, hogy Budapesten egyelőre nincs szükség vízkorlátozásra, de mindenkit arra kér, hogy spóroljon a vízzel. Ugyanakkor a locsolás fontosságát is hangsúlyozza,elsősorban három területen.