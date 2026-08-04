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Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter felszólal az árak megállapításáról szóló törvény és a behozott kõolaj és kõolajtermékek biztonsági készletezésérõl szóló törvény módosításáról tartott vitán az Országgyûlés rendkívüli ülésén 2026. június 23-án.
Nyitókép: MTI/Bodnár Boglárka

Kapitány István üzent az energiahelyzetről

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

A Dunamenti erőmű biztonságosan működik, a paksi erőmű utolsó turbinája üzemben – közölte Kapitány István gazdasági és energetikai miniszter kedden a Facebook-oldalán.

„Az import is biztosított és a fogyasztás is alacsonyabb az összefogás eredményeképp” – fogalmazott Kapitány István.

„Hajnali fél kettő körül pár milliméterre jártunk a Paksi Erőmű teljes lekapcsolásától, ám akkor megállt a vízszint csökkenése, és reggelre 1,5 centimétert emelkedett” – írta korábban Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán.

Kedd kora reggel enyhe emelkedést mutatott a Duna vízmércéje Budapestnél – közölte honlapján az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A paksi atomerőmű egyik turbinája még üzemel, és van rá remény, hogy így tovább hosszabbodik az üzemideje, később is elég lehet lekapcsolni, vagy ha szerencsénk lesz, akkor talán nem is kell – ami napi 240 mW olcsó áramot jelent az országnak, így könnyebb lehet megőrizni az energiaellátás stabilitását. Az alacsony vízszint miatt az erőmű többi turbináját le kellett kapcsolni, mert nem lehet biztosítani a hűtésüket.

A miniszterelnök hétfői tájékoztatója szerint öt kritikus nap előtt áll az ország, de várhatóan nem lesznek komoly lakossági korlátozások, viszont továbbra is mindenkit takarékosságra kért mind a vizet, mind az áramot illetően, különösen a túlterhelt kora esti órákban.

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