ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
354.18
usd:
311.41
bux:
139624.46
2026. június 25. csütörtök Vilmos
24 óra Ukrajna Irán Foci-vb 2026
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Novák Zoltán a Méltányosság Politikaelemző Központ projektigazgatója az InfoRádió Aréna című műsorában.

Novák Zoltán az Arénában: az alkotmányos válságnál nagyobb veszély lehet a rossz precedens

Infostart / InfoRádió
ELŐZMÉNYEK

A köztársasági elnök szerint az ő és más független alkotmányos szervek vezetőinek elmozdítása alkotmányos válsághelyzetet okozhat. A Méltányosság Politikaelemző Központ projektigazgatója ugyanakkor úgy véli: ilyen válság egyelőre nem valószínű, de alkotmányos „hiátus” kialakulhat.

Van olyan, hogy alkotmányos válság, mikor valamilyen patthelyzet alakul ki, és mondjuk a kormányzati döntéshozatal falakba ütközik, emiatt pedig gyakorlatilag nem lehet folytatni a kormányzást, megakasztva valamilyen szinten az állami gépezetet, de ez egy kétharmados szituációban nem nagyon fordulhat elő, tehát ilyen típusú helyzet momentán nem nézi ki Magyarországon – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Novák Zoltán.

Ugyanakkor szerinte az is tény, hogy például a köztársasági elnök elmozdítása történhet úgy, hogy az bizonyos alkotmányos hiátusokat okoz, rossz precedenst teremtve a jövőre nézve.

Az, hogy most valami „félrefutott”, csak 5-10-20 éves távlaton belül derül ki, így jóval később okozhat tényleges alkotmányos válságot.

Ez főként akkor állhat elő, ha megint előáll egy kétharmados szituáció, és egy másik parlament elkezdi ugyanazt csinálni – tette hozzá a Méltányosság Politikaelemző Központ projektigazgatója.

Novák Zoltán szerint két olvasata van a mostani helyzetnek: az egyik, hogy voltaképpen 16 éve alkotmányos válságban van az ország; ezt mondja a jelenlegi kormányoldal és az őt támogató, idestova 70 százaléknyi szavazó. Mint mondta, a Tisza mögötti támogatói bázis nem homogén, hanem heterogén, és ebben van egy olyan szegmens – nyilván nem a többség –, amely azt gondolja, hogy alkotmányos megoldás kell, bennük van némi jogi kétség, aggály.

És vannak azok, akik azt akarják, hogy az egész eddigi rendszer, úgy ahogy van, le legyen dózerolva

– tette hozzá a szakértő.

A projektigazgató szerint nyilván a kormánynak a kettő között kell lavíroznia. „Látom, a dolog ritmusából és tempójából, hogy van egy erőteljes gondolkodás azzal kapcsolatban, hogy hogyan kéne ezt a legkisebb kárral megoldani, ami nem lesz könnyű. Van egy bizonyos óvatosság, mert a kétharmad birtokában gyakorlatilag a beiktatás másnapján meg lehetett volna oldani az egészet. De van egy társadalmi nyomás abba az irányba is, hogy ésszel kell csinálni, és nem lehet elültetni olyan »alkotmányos aknákat«, ami később, a következő 20-30 évünkben okoz majd problémát” – magyarázta.

Ha abból indulunk ki, hogy itt valóban bábok ülnek 16 év, nem autonóm személyek, akkor a Tiszának hatalomtechnikailag és morálisan is az a feladata, hogy ezt kiigazítsa – emelte ki Novák Zoltán, aki szerint az lehet

a döntő kérdés, hogy végül is kik kerülnek ezekre a pozíciókra.

Ez az egész küzdelem, ami most zajlik, ott fog megmérettetődni, hogy végül is kik azok, akik elfoglalják a székeket, miután el lesznek távolítva a tisztségviselők, mert azon keresztül értjük meg, hogy volt-e ennek értelme, vagy egyszerűen egy őrségváltás volt – mondta a Méltányosság Politikaelemző Központ projektigazgatója.

A cikk alapjául szolgáló interjút Exterde Tibor készítette; a teljes Aréna megnézhető és meghallgatható alább:

KAPCSOLÓDÓ HANG
Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Belföld    Novák Zoltán az Arénában: az alkotmányos válságnál nagyobb veszély lehet a rossz precedens

aréna

alaptörvény-módosítás

méltányosság politikaelemző központ

novák zoltán

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Kormányszóvivői tájékoztató: 4 napig extrém hőség lesz, 38-40 fokokkal

Kormányszóvivői tájékoztató: 4 napig extrém hőség lesz, 38-40 fokokkal

Hatályba lépett a hőség-kormányrendelet, a hőség miatt péntek éjféltől rendkívüli tájékoztatási rend lép életbe. Az államigazgatásban ahol lehetséges, hétfőn és kedden home office lesz. Akár a 2022-es évszázados aszályhoz hasonló károkat fog okozni a mezőgazdaságban idén is a hőség. Még legalább 10-12 centivel csökkenni fog a Velencei-tó szintje. Nyitott, széles körű alkotmányozás lesz, a végén népszavazás hagyja jóvá – derült ki a kormányszóvivői tájékoztatón.
 

Súlyosat üzent Orbán Viktorról Magyar Péter miniszterelnök

Az elmúlt 20 évben sem igazán láttak ehhez hasonlót – elrendelték a harmadfokú riasztást

Aranykonvoj – reagált a Legfőbb Ügyészség Magyar Péter ultimátumára

Magyar Péter ultimátumot adott a legfőbb ügyésznek

Felmentették Czunyiné Bertalan Juditot

Labdarúgó-vb 2026
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
Hírek Menetrend Eredmények Csapatok Helyszínek
VIDEÓ
Félidei állás: nyerésre áll a foci a vb-n? Mészöly Géza és Újvári Gábor, Inforádió, Aréna
Alkotmányos válság: volt vagy lesz? Novák Zoltán, Inforádió, Aréna
Miért annyira drága a gyümölcs? Apáti Ferenc, InfoRádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.06.26. péntek, 18:00
Molitorisz Dániel
ortopéd traumatológus
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Zelenszkij egyhetes ultimátumot adott, azonnal reagált az oroszok legfőbb szövetségese

Zelenszkij egyhetes ultimátumot adott, azonnal reagált az oroszok legfőbb szövetségese

Aljakszandr Lukasenka fehérorosz elnök elárulta, hogy nemrég Minszkben fogadta Volodimir Zelenszkij ukrán elnök küldötteit, akiknek egyértelműen jelezte: ha Ukrajna megpróbálja belerángatni Fehéroroszországot a háborúba, annak súlyos következményei lesznek. A találkozó azután került sor, hogy Zelenszkij ultimátumot adott Lukasenkának az ukrán határ közelébe telepített orosz katonai eszközök eltávolítására.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
2026-ban sem marad el a Balaton átevezés: nevezési díjak a helyszínen, rajt idők, kategóriák és minden tudnivaló egy helyen

2026-ban sem marad el a Balaton átevezés: nevezési díjak a helyszínen, rajt idők, kategóriák és minden tudnivaló egy helyen

Indulás előtt mindenképpen tájékozódjunk erról, hogy az időjárás lehetővé teszi-e a Balaton átevezés megtartását, vagy az esemény halasztásra kerül.

BBC
Business Sport Travel Science
Rescuers searching rubble after Venezuela's strongest earthquake since 1900

Rescuers searching rubble after Venezuela's strongest earthquake since 1900

At least 164 people have been killed, with the number expected to rise. More than 100 buildings have collapsed in the state of La Guaira alone, the UN says.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. június 25. 19:38
Tarr Zoltán: míg a határon túli civileknek nulla forint, fociakadémiáknak 6 milliárd jutott
2026. június 25. 19:26
Kapitány István miniszter mindannyiunktól kér most valamit
×
×