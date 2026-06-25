Novák Zoltán az Arénában: az alkotmányos válságnál nagyobb veszély lehet a rossz precedens

Van olyan, hogy alkotmányos válság, mikor valamilyen patthelyzet alakul ki, és mondjuk a kormányzati döntéshozatal falakba ütközik, emiatt pedig gyakorlatilag nem lehet folytatni a kormányzást, megakasztva valamilyen szinten az állami gépezetet, de ez egy kétharmados szituációban nem nagyon fordulhat elő, tehát ilyen típusú helyzet momentán nem nézi ki Magyarországon – mondta az InfoRádió Aréna című műsorában Novák Zoltán.

Ugyanakkor szerinte az is tény, hogy például a köztársasági elnök elmozdítása történhet úgy, hogy az bizonyos alkotmányos hiátusokat okoz, rossz precedenst teremtve a jövőre nézve.

Az, hogy most valami „félrefutott”, csak 5-10-20 éves távlaton belül derül ki, így jóval később okozhat tényleges alkotmányos válságot.

Ez főként akkor állhat elő, ha megint előáll egy kétharmados szituáció, és egy másik parlament elkezdi ugyanazt csinálni – tette hozzá a Méltányosság Politikaelemző Központ projektigazgatója.

Novák Zoltán szerint két olvasata van a mostani helyzetnek: az egyik, hogy voltaképpen 16 éve alkotmányos válságban van az ország; ezt mondja a jelenlegi kormányoldal és az őt támogató, idestova 70 százaléknyi szavazó. Mint mondta, a Tisza mögötti támogatói bázis nem homogén, hanem heterogén, és ebben van egy olyan szegmens – nyilván nem a többség –, amely azt gondolja, hogy alkotmányos megoldás kell, bennük van némi jogi kétség, aggály.

És vannak azok, akik azt akarják, hogy az egész eddigi rendszer, úgy ahogy van, le legyen dózerolva

– tette hozzá a szakértő.

A projektigazgató szerint nyilván a kormánynak a kettő között kell lavíroznia. „Látom, a dolog ritmusából és tempójából, hogy van egy erőteljes gondolkodás azzal kapcsolatban, hogy hogyan kéne ezt a legkisebb kárral megoldani, ami nem lesz könnyű. Van egy bizonyos óvatosság, mert a kétharmad birtokában gyakorlatilag a beiktatás másnapján meg lehetett volna oldani az egészet. De van egy társadalmi nyomás abba az irányba is, hogy ésszel kell csinálni, és nem lehet elültetni olyan »alkotmányos aknákat«, ami később, a következő 20-30 évünkben okoz majd problémát” – magyarázta.

Ha abból indulunk ki, hogy itt valóban bábok ülnek 16 év, nem autonóm személyek, akkor a Tiszának hatalomtechnikailag és morálisan is az a feladata, hogy ezt kiigazítsa – emelte ki Novák Zoltán, aki szerint az lehet

a döntő kérdés, hogy végül is kik kerülnek ezekre a pozíciókra.

Ez az egész küzdelem, ami most zajlik, ott fog megmérettetődni, hogy végül is kik azok, akik elfoglalják a székeket, miután el lesznek távolítva a tisztségviselők, mert azon keresztül értjük meg, hogy volt-e ennek értelme, vagy egyszerűen egy őrségváltás volt – mondta a Méltányosság Politikaelemző Központ projektigazgatója.

A cikk alapjául szolgáló interjút Exterde Tibor készítette; a teljes Aréna megnézhető és meghallgatható alább: