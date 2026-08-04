Tovább tombol az aszály, szenved a mezőgazdaság

Hiába várjuk hónapok óta az országos esőt, az nem akar megérkezni. Érkezik helyette egy újabb rekorddöntő hőhullám, a mezőgazdasági aszály így hazánk egyre nagyobb területén lép a legsúlyosabb fokozatba – írja a HungaroMet.

Az elmúlt héten hétfőn többfelé, vasárnap elszórtan fordultak elő záporok, zivatarok hazánkban, a többi napon nem volt csapadék. 5-10 mm-t meghaladó mennyiség azonban csak nagyon kis körzetekben fordult elő. Az elmúlt 30 nap csapadékösszege az Alföld nagyobb részén még az 5 mm-t sem érte el, így az átlaghoz képest hatalmas a hiány. A május óta lehullott mennyiségben pedig hazánk túlnyomó részén 70-140 mm az elmaradás a sokéves átlaghoz képest.

A talajban a Balatontól délnyugatra eső területeken még van némi nedvesség a fölső egy méteres rétegben, az ország döntő részén azonban kritikusan száraz a föld: a nedvességtartalma a 30 százalékot sem éri el a növények számára hasznosítható víztartalom arányában.

A hőmérséklet csúcsértéke a hét első napján 30 Celsius-fok körül alakult, majd napról-napra emelkedett, péntektől már nagy területen 40 fok közelébe forrósodott a levegő.

A napraforgó kényszerérésben van, zöld tömege a műholdas mérések szerint nagyon alacsony, nagy területen a 2022-es évinél is kevesebb. A kukorica öntözetlen állományai a legtöbb helyen nagyon gyengék, ennél a kultúránál is megkezdődött a kényszerérés, többfelé a növényszáradás. Kedvezőbb körülmények főként a Dunántúl délnyugati részén vannak, másfelé az országban gyakorlatilag a szezon elejétől folyamatosan tartó aszály már visszafordíthatatlan, súlyos károkat okozott, amiket a jelenlegi hőség tovább fokoz.

Pillanatnyilag az ország túlnyomó részén nagyfokú vagy a legmagasabb fokozatú, súlyos mezőgazdasági aszály van, az elmúlt 10 nap során az aszályhelyzet tovább romlott. Az április 1-től tartó időszak (összesen 121 nap) 80 százalékában volt az ország területének legalább 30 százalélkán legalább közepes aszály, a legtöbb aszályos nap eddig Pest (109) és Hajdú-Bihar (107) vármegyékben fordult elő, a legkevesebb pedig Zalában (37). Mivel számottevő csapadékra az előttünk álló héten sincs kilátás, az aszály tovább fokozódik majd.

A HungaroMet előrejelzése szerint az előttünk álló hét rekorddöntő forróságot hoz, a hőmérséklet várhatóan csütörtökön tetőzik, 40 fok körüli csúcsértékekkel. Valószínűleg péntektől érkezik enyhülés, de csak 5-10 fokkal mérséklődik a forróság. Elsősorban pénteken várhatók záporok, zivatarok, de jó eséllyel ezek csak kisebb körzeteben hoznak számottevő mennyiségű csapadékot. Az ország egyre nagyobb területére terjed ki a legmagasabb fokozatú, súlyos mezőgazdasági aszály, melyet a légköri aszály is súlyosbít majd. A levegő páratartalma ugyanis napközben nagy területen 30 százalék, helyenként 20 százalék alá csökken.