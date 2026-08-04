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Az MVM Paksi Atomerőmű 2026. július 31-én. A paksi atomerőmű jelenleg a névleges teljesítményének közel felén, 960 megawatton (MW) üzemel a Duna vízállásának alacsony szintje miatt.
Nyitókép: Hegedüs Róbert

Magyar Péter drámai üzenetet tett közzé a paksi atomerőmű-csatáról

Infostart
ELŐZMÉNYEK

Az éjszaka csupán pár milliméternyi vízszintkülönbségen múlt, de még mindig működik a paksi atomerőmű utolsó le nem kapcsolt turbinája – majd kicsit emelkedni kezdett a vízszint.

„Hajnali fél kettő körül pár milliméterre jártunk a Paksi Erőmű teljes lekapcsolásától, ám akkor megállt a vízszint csökkenése, és reggelre 1,5 centimétert emelkedett” – írta Magyar Péter miniszterelnök a Facebook-oldalán.

Mint az InfoStart is megírta, kedd kora reggel enyhe emelkedést mutatott a Duna vízmércéje Budapestnél – közölte honlapján az Országos Vízügyi Főigazgatóság. A paksi atomerőmű egyik turbinája még üzemel, és van rá remény, hogy így tovább hosszabbodik az üzemideje, később is elég lehet lekapcsolni, vagy ha szerencsénk lesz, akkor talán nem is kell – ami napi 240 mW olcsó áramot jelent az országnak, így könnyebb lehet megőrizni az energiaellátás stabilitását.

Az alacsony vízszint miatt az erőmű többi turbináját le kellett kapcsolni, mert nem lehet biztosítani a hűtésüket.

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Magyar Péter drámai üzenetet tett közzé a paksi atomerőmű-csatáról

Magyar Péter drámai üzenetet tett közzé a paksi atomerőmű-csatáról

Az éjszaka csupán pár milliméternyi vízszintkülönbségen múlt, de még mindig működik a paksi atomerőmű utolsó le nem kapcsolt turbinája – majd kicsit emelkedni kezdett a vízszint.
 

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